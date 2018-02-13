Концерн «Созвездие» в 2018 году начнет выпуск радиогарнитуры для спасателей и строителей



Гарнитура ГСШ-01-01 с интегрированной цифровой радиостанцией.

Источник: http://www.luchost.ru/ Гарнитура ГСШ-01-01 с интегрированной цифровой радиостанцией.Источник: http://www.luchost.ru/

Специалисты концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) разработали вариант исполнения гарнитуры ГСШ-01-01 с интегрированной цифровой радиостанцией, обеспечивающей надежную связь в радиусе до 500 м. Гарнитура оснащена системой защиты слуха от акустических ударов и предназначена для обеспечения радиосвязи в пределах группы людей до 10-15 человек. Серийный выпуск изделия намечен на 2018 год.

Гарнитура, разработанная предприятием концерна - АО «Завод «Луч» (Осташков, Тверская обл.), относится к продукции двойного назначения и может применяться, например, спасателями при чрезвычайных ситуациях, охранными структурами, а также в строительстве. Конструктивное решение аппаратуры предусматривает активную эксплуатацию в «полевых» условиях: выдерживает перепады температур, шумы, воздействие осадков и прочее.

По ряду параметров изделие не имеет отечественных и зарубежных аналогов.

Передатчик радиостанции, входящий в состав гарнитуры, обеспечивает мощность выходного сигнала до 200 мВт. В зависимости от требований заказчика рабочая частота варьируется в диапазоне от 300 до 500 МГц. Для передачи данных используется вид модуляции 2FSK. Для повышения пропускной способности канала возможен переход на 4FSK, 8 FSK. Это позволит улучшить качество передачи речи, а также обеспечит возможность передачи дополнительной информации. Устройство может работать в транкинговой сети стандарта «Цитран» и использовать временное уплотнение (до 4 каналов на одной частоте). Также радиостанция позволяет осуществлять криптографическую защиту передаваемой информации.

В перспективе возможности гарнитуры ГСШ-01-01 планируется расширить, в частности, оснастить модулем GPS/ГЛОНАСС и датчиками, позволяющими контролировать состояние пользователя. Также появится возможность работы в двух сетях одновременно – передавать сообщения как подразделениям, так и вышестоящему руководству.