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Концерн «Созвездие» в 2018 году начнет выпуск радиогарнитуры для спасателей и строителей

14.02.2018 ОАО «Росэлектроника» 211 0
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ГСШ-01-01
Гарнитура ГСШ-01-01 с интегрированной цифровой радиостанцией.
Источник: http://www.luchost.ru/

Специалисты концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) разработали вариант исполнения гарнитуры ГСШ-01-01 с интегрированной цифровой радиостанцией, обеспечивающей надежную связь в радиусе до 500 м. Гарнитура оснащена системой защиты слуха от акустических ударов и предназначена для обеспечения радиосвязи в пределах группы людей до 10-15 человек. Серийный выпуск изделия намечен на 2018 год.


Гарнитура, разработанная предприятием концерна - АО «Завод «Луч» (Осташков, Тверская обл.), относится к продукции двойного назначения и может применяться, например, спасателями при чрезвычайных ситуациях, охранными структурами, а также в строительстве. Конструктивное решение аппаратуры предусматривает активную эксплуатацию в «полевых» условиях: выдерживает перепады температур, шумы, воздействие осадков и прочее.


По ряду параметров изделие не имеет отечественных и зарубежных аналогов.


Передатчик радиостанции, входящий в состав гарнитуры, обеспечивает мощность выходного сигнала до 200 мВт. В зависимости от требований заказчика рабочая частота варьируется в диапазоне от 300 до 500 МГц. Для передачи данных используется вид модуляции 2FSK. Для повышения пропускной способности канала возможен переход на 4FSK, 8 FSK. Это позволит улучшить качество передачи речи, а также обеспечит возможность передачи дополнительной информации. Устройство может работать в транкинговой сети стандарта «Цитран» и использовать временное уплотнение (до 4 каналов на одной частоте). Также радиостанция позволяет осуществлять криптографическую защиту передаваемой информации.


В перспективе возможности гарнитуры ГСШ-01-01 планируется расширить, в частности, оснастить модулем GPS/ГЛОНАСС и датчиками, позволяющими контролировать состояние пользователя. Также появится возможность работы в двух сетях одновременно – передавать сообщения как подразделениям, так и вышестоящему руководству.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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