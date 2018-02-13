Производство двигателей Р6: очередной этап
|
|
Новый дизельный двигатель КАМАЗ Р6 (КАМАЗ-910/920).
Источник: www.kolesa.ru
На заводе двигателей «КАМАЗа» завершается монтаж линии окраски, сборки и доукомплектовки силовых агрегатов Р6 в рамках масштабного проекта по освоению производства семейства шестицилиндровых рядных двигателей.
Строительные работы на новой линии в цехе 423 завершены: собраны все конструкции, смонтирована система вентиляции. По словам начальника цеха сборки двигателя и силового агрегата Р6 Олега Захарова, на очереди следующий этап – пуско-наладочные работы: тестирование линии подвесного толкающего конвейера, систем подвода воздуха и воды, запуск электродвигателей, что продлится до конца марта.
Кроме того, началась подготовка к серийному выпуску силовых агрегатов. В головной компьютер закладывается информация о моделях, которые будут собираться здесь. Система сама настраивается на работу под каждый двигатель и коробку перемены передач (КПП) – в этом заключается важная особенность новой линии.
Головной компьютер линии находится в защитном корпусе с системой охлаждения, позволяющей постоянно поддерживать температуру 21-22 °C вне зависимости от времени года. Именно с компьютера начинается вся работа. Сюда приходит задание в виде 18-значного номенклатурного кода (обозначение силового агрегата). Компьютер распределяет команды на все станции операции, где каждый оператор на своём рабочем пульте видит, что и в какой последовательности ему нужно сделать. Всего на новой линии будет создано 71 рабочее место. Основной персонал уже прошёл обучение.
Двигатель сначала поступает на участок загрузки. Потом проходит все этапы сборочных операций стыковки с КПП, доходит до лифтовой части. Отсюда силовой агрегат попадает в моечную камеру, где проходит этапы обезжиривания, промывки и чистовой обработки.
Затем он просушивается при температуре 100 °C и отправляется в окрасочную камеру. В зависимости от краски двигатель сушат в камере предварительной сушки при 40 °C и в камере «большой» окончательной сушки при 90 °C. После этого уже окрашенный силовой агрегат уходит на доукомплектовку.
На линию можно поочерёдно загрузить 21 силовой агрегат. Темп сборки предположительно будет составлять 2 минуты 40 секунд. Исходя из годового плана производства 44 тыс. автомобилей, ежемесячно планируется выпускать 4 тыс. двигателей разных модификаций. Этими моторами будут оснащаться автомобили КАМАЗ перспективного поколения К5, производство которых запланировано на 2019 год.
|
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.02.2018 Новый разведывательно-ударный беспилотный вертолет весом 350 кг сможет автономно работать в любых климатических зонах
28.12.2017 "У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
22.12.2017 Китайцам не нравится первоклассное российского вооружение? Увидев его, я поверил в это
20.12.2017 В единой маскировочной расцветке
14.12.2017 Росэлектроника расширяет поставки командно-штабных машин для Росгвардии
12.12.2017 Связисты ЮВО в Северной Осетии приступили к освоению современной техники
24.11.2017 Уверенный взгляд в будущее
23.11.2017 «КАМАЗ» объединит в единую цифровую систему всю дилерскую сеть
|
leonbor12
833
|
№2
13.02.2018 17:46
Цитата, gvinpin сообщ. №1
Наконец то, нормальные двигатели из России.
Да чего-то сомнительно. Весь мир клепает V-образные, а тут рядный и вдруг - выдающееся достижение, не имеющее аналогов. Странно это.
|
0Сообщить модератору
|
BorSch
5033
|
№3
13.02.2018 18:57
Резануло. Официальное сообщение пресс-службы предприятия, не должно быть таких помарок:
Цитата, q
и коробку
|
0Сообщить модератору
|
BorSch
5033
|
№4
13.02.2018 19:18
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Весь мир клепает V-образныеРазве?
Например базовое семейство для нового КАМАЗа, Mercedes-Benz Axor - только рядные шестерки.
|
+3Сообщить модератору
|
wedmed5
867
|
№5
13.02.2018 20:30
Цитата, leonbor12 сообщ. №2Рядные намного удобнее в обслуживании.Я думаю V-образные актуальны когда кабина стоит низко, как на старом КАМАЗе, и движок находится под сиденьями в очень ограниченном пространстве, сейчас почти все кабины ставятся высоко, и моторное пространство не только под сиденьем, но и под полом, что позволяет воткнуть более длинный движок. А для грузового движка простота и надёжность важнее компактности.
|
+2Сообщить модератору