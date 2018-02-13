Производство двигателей Р6: очередной этап



Новый дизельный двигатель КАМАЗ Р6 (КАМАЗ-910/920).

Источник: www.kolesa.ru Новый дизельный двигатель КАМАЗ Р6 (КАМАЗ-910/920).Источник: www.kolesa.ru

На заводе двигателей «КАМАЗа» завершается монтаж линии окраски, сборки и доукомплектовки силовых агрегатов Р6 в рамках масштабного проекта по освоению производства семейства шестицилиндровых рядных двигателей.

Строительные работы на новой линии в цехе 423 завершены: собраны все конструкции, смонтирована система вентиляции. По словам начальника цеха сборки двигателя и силового агрегата Р6 Олега Захарова, на очереди следующий этап – пуско-наладочные работы: тестирование линии подвесного толкающего конвейера, систем подвода воздуха и воды, запуск электродвигателей, что продлится до конца марта.

Кроме того, началась подготовка к серийному выпуску силовых агрегатов. В головной компьютер закладывается информация о моделях, которые будут собираться здесь. Система сама настраивается на работу под каждый двигатель и коробку перемены передач (КПП) – в этом заключается важная особенность новой линии.

Головной компьютер линии находится в защитном корпусе с системой охлаждения, позволяющей постоянно поддерживать температуру 21-22 °C вне зависимости от времени года. Именно с компьютера начинается вся работа. Сюда приходит задание в виде 18-значного номенклатурного кода (обозначение силового агрегата). Компьютер распределяет команды на все станции операции, где каждый оператор на своём рабочем пульте видит, что и в какой последовательности ему нужно сделать. Всего на новой линии будет создано 71 рабочее место. Основной персонал уже прошёл обучение.

Двигатель сначала поступает на участок загрузки. Потом проходит все этапы сборочных операций стыковки с КПП, доходит до лифтовой части. Отсюда силовой агрегат попадает в моечную камеру, где проходит этапы обезжиривания, промывки и чистовой обработки.

Затем он просушивается при температуре 100 °C и отправляется в окрасочную камеру. В зависимости от краски двигатель сушат в камере предварительной сушки при 40 °C и в камере «большой» окончательной сушки при 90 °C. После этого уже окрашенный силовой агрегат уходит на доукомплектовку.

На линию можно поочерёдно загрузить 21 силовой агрегат. Темп сборки предположительно будет составлять 2 минуты 40 секунд. Исходя из годового плана производства 44 тыс. автомобилей, ежемесячно планируется выпускать 4 тыс. двигателей разных модификаций. Этими моторами будут оснащаться автомобили КАМАЗ перспективного поколения К5, производство которых запланировано на 2019 год.