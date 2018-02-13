На вооружение войск ЦВО поступил ротный комплект тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"



Модернизированная боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

Источник: transmash-omsk.ru Модернизированная боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".Источник: transmash-omsk.ru

ЦАМТО, 13 февраля. Ротный комплект из трех пусковых установок тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" поступил по Гособоронзаказу в полк радиационной, химической и биологической защиты ЦВО, дислоцированный в Алтайском крае.

Экипажи ТОС-1А "Солнцепек", укомплектованные военнослужащими по контракту, заблаговременно прошли обучение на новые образцы техники.

Справочно:

ТОС-1А, созданная на шасси танка Т-72, может вести огонь реактивными снарядами в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Система предназначена для поджога и разрушения сооружений и зданий, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.