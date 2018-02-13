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Штурмовики Су-25СМ на Кубани подняты по тревоге для проведения тактических учений

14.02.2018 ТАСС 122 0
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Штурмовик Су-25СМ3. Архивное фото
Штурмовик Су-25СМ3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

При выполнении учебных задач летчики отработают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ авиачасти на Кубани в составе 150 летчиков, бортовых специалистов и специалистов наземных служб обеспечения полетов и десяти самолетов поднята по учебной тревоге и приступила к проведению летно-тактических учений. Об этом сообщил во вторник начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В ходе мероприятия будут отработаны вопросы уничтожения колонн военной техники условного противника, а также осуществления огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений в условиях современного общевойскового боя", - сказал офицер.

По его словам, на одном из этапов учения летчики совершат перебазирование на запасной аэродром. "Подразделения наземного обеспечения полетов совершат 200-км марш из пункта постоянной дислокации к месту проведения учения и в полевых условиях организуют связь с экипажами, развернут мобильные метеостанции и обеспечат радиотехническую поддержку полетов", - уточнил Астафьев.

При выполнении учебных задач летчики также отработают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей, а также заход на цели в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления. В общей сложности за время учения экипажам штурмовиков предстоит поразить более 100 различных мишеней, добавил офицер.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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