Штурмовики Су-25СМ на Кубани подняты по тревоге для проведения тактических учений



Штурмовик Су-25СМ3. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Штурмовик Су-25СМ3. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

При выполнении учебных задач летчики отработают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ авиачасти на Кубани в составе 150 летчиков, бортовых специалистов и специалистов наземных служб обеспечения полетов и десяти самолетов поднята по учебной тревоге и приступила к проведению летно-тактических учений. Об этом сообщил во вторник начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"В ходе мероприятия будут отработаны вопросы уничтожения колонн военной техники условного противника, а также осуществления огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений в условиях современного общевойскового боя", - сказал офицер.

По его словам, на одном из этапов учения летчики совершат перебазирование на запасной аэродром. "Подразделения наземного обеспечения полетов совершат 200-км марш из пункта постоянной дислокации к месту проведения учения и в полевых условиях организуют связь с экипажами, развернут мобильные метеостанции и обеспечат радиотехническую поддержку полетов", - уточнил Астафьев.

При выполнении учебных задач летчики также отработают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей, а также заход на цели в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления. В общей сложности за время учения экипажам штурмовиков предстоит поразить более 100 различных мишеней, добавил офицер.