Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Бомбардировщики Су-34 ЗВО выполнили ночные бомбометания

14.02.2018 РИА Новости 153 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском
Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской области, отработали бомбометания в дневное и ночное время, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа, дислоцированные в Воронежской области, на полигоне Погоново отработали практические бомбометания в дневных и ночных условиях", - сказал он.

Отмечается, что экипажи осуществили перелет на дальность более тысячи километров. В ходе выполнения задач лётчики применили комплексы радиоэлектронного подавления "Хибины", что позволило им преодолеть систему ПВО условного противника.

"Бомбоштурмовой удар был нанесён осколочно-фугасными боеприпасами с различных высот от 500 до 1100 метров по наземным целям, имитирующим бронетехнику и инженерные укрепления условного противника. Успешное поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля", - добавил начальник пресс-службы ЗВО.

Мугинов уточнил, что в учениях приняли участие более 30 экипажей бомбардировщиков Су-34 и военнослужащие инженерно-технического состава бомбардировочного авиационного полка ЗВО.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
Хибины
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.02 12:57
  • 3
Мощную РЛС для военных под Мурманском построят к 2020 году - разработчик
  • 14.02 12:56
  • 10
Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
  • 14.02 12:56
  • 3
МАК назвал предварительную версию крушения Ан-148
  • 14.02 12:55
  • 1
В РСК считают, что модернизация МиГ-29 ВВС Украины на ее ремонтных мощностях небезопасна
  • 14.02 12:51
  • 24
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 14.02 12:51
  • 1
США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны 51
  • 14.02 12:48
  • 23
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 14.02 12:46
  • 94
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 14.02 12:41
  • 1
Маяки экономики
  • 14.02 12:33
  • 6
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 14.02 12:28
  • 1
Причиной отставки сенатора Клинцевича стала вредная болтливость
  • 14.02 12:21
  • 2
Роботу – двустволку, противнику – вилы
  • 14.02 12:07
  • 48
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 14.02 12:04
  • 180
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 14.02 12:00
  • 33
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
другие обсуждаемые темы