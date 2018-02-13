Бомбардировщики Су-34 ЗВО выполнили ночные бомбометания
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Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской области, отработали бомбометания в дневное и ночное время, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"Экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа, дислоцированные в Воронежской области, на полигоне Погоново отработали практические бомбометания в дневных и ночных условиях", - сказал он.
Отмечается, что экипажи осуществили перелет на дальность более тысячи километров. В ходе выполнения задач лётчики применили комплексы радиоэлектронного подавления "Хибины", что позволило им преодолеть систему ПВО условного противника.
"Бомбоштурмовой удар был нанесён осколочно-фугасными боеприпасами с различных высот от 500 до 1100 метров по наземным целям, имитирующим бронетехнику и инженерные укрепления условного противника. Успешное поражение мишеней было зафиксировано средствами объективного контроля", - добавил начальник пресс-службы ЗВО.
Мугинов уточнил, что в учениях приняли участие более 30 экипажей бомбардировщиков Су-34 и военнослужащие инженерно-технического состава бомбардировочного авиационного полка ЗВО.
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13.02.2018
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