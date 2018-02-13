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России не угрожают планы США нарастить присутствие в Европе, считает Озеров

14.02.2018 РИА Новости 410 0
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Виктор Озеров. Архивное фото
Виктор Озеров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва не оставит без внимания шаги США по сдерживанию РФ в Европе, однако имеющийся у российских Вооруженных сил потенциал и программа вооружений позволяют надежно гарантировать суверенитет и безопасность страны, заявил РИА Новости сенатор, бывший глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров.

Администрация США запрашивает у конгресса выделение 6,3 миллиарда долларов в рамках проекта бюджета Пентагона на 2019 финансовый год на "Европейскую инициативу сдерживания". В документе отмечается, что "бюджет запрашивает более 6,3 миллиарда долларов для "Европейской инициативы сдерживания" Пентагона", программу, направленную на "сдерживание российской агрессии в регионе", в том числе, путем усиления присутствия там американских военных.

"Россия не оставит без внимания эти шаги, если они будут реализованы, однако тот потенциал, который есть у российских Вооруженных сил, а также существующая программа вооружений позволяют надежно, однозначно гарантировать суверенитет России и безопасность ее территории", - заявил Озеров.

Он подчеркнул, что Россия не будет увеличивать в ответ свои группировки, и такими действиями Вашингтону не удастся втянуть Москву в новую гонку вооружений. "Мы давно придерживаемся позиции о том, что в обеспечении безопасности главное - качество, а не количество", - сказал сенатор.

Отметив, что программа "Европейская инициатива сдерживания" угрозы для России не несет, Озеров предположил, что от ее реализации могут больше пострадать те европейские государства, на территории которых будет увеличиваться американское присутствие.

"Приближение структур НАТО к российским границам, насыщение территорий соседних с Россией стран натовскими и американскими военными - все это ставит под угрозу сами эти страны. США хотят их сделать заложниками своей политики", - заявил парламентарий.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Персоны
Озеров Виктор
Проекты
NATO

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