Российские и белорусские военные проведут совместную штабную тренировку
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Военнослужащие России и Белоруссии на учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов
МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Совместная штабная тренировка военнослужащих ВВС и войск ПВО Белоруссии и оперативной группы 6й армии ВВС и ПВО Западного округа Вооруженных сил Российской Федерации пройдет с 13 по 15 февраля, сообщает Белорусская военная газета (официальный печатный орган Минобороны).
"В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО на 2017/2018 учебный год в период с 13 по 15 февраля пройдет совместная штабная тренировка. В мероприятии примут участие военнослужащие ВВС и войск ПВО и оперативная группа 6й армии ВВС и ПВО Западного округа Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе тренировки будут отработаны вопросы планирования применения ВВС и войск ПВО в оборонительной операции Региональной группировки войск (сил), а также совместного применения ВВС и войск ПВО обеих стран в рамках функционирования Единой региональной системы противовоздушной обороны.
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13.02.2018
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