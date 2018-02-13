ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова



Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018.

Источник: © AFP 2018 / Omar Haj Kadour Обломки сбитого боевиками российского самолета Су-25 в Сирии. 3 февраля 2018.Источник: © AFP 2018 / Omar Haj Kadour

По данным информационного агентства «Известия», отряды Сирийской арабской армии и бойцы российской частной военной компании «Вагнер» провели спецоперацию в сирийской провинции Идлиб. Целью антитеррористических формирований было выявление боевиков радикальной группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), взявшей на себя ответственность за уничтожение российского штурмовика Су-25, и их последующая ликвидация. По сообщениям арабских источников, данная операция является местью сирийских военных и членов ЧВК «Вагнера» за гибель летчика Романа Филипова, погибшего при атаке боевиков на российский самолет.

По результатам проведенной спецоперации удалось уничтожить несколько боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), действующей в Сирии против правительственной армии и союзнических сил. Данная террористическая организация была образована в начале 2017 года в результате слияния различных радикальных формирований, в том числе и «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).

На сегодняшний день тип оружия, из которого был произведен выстрел по Су-25, не определен. По некоторым данным, боевики уничтожили части самолета, по которым можно было установить данный факт. Вместе с тем, перед катапультированием Роман Филипов успел доложить командованию, что один из двигателей поражен ракетой. В этой связи некоторые предполагают, что выстрел по российскому штурмовику был произведен из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) американского производства. В пользу этой версии говорит и факт поддержки поставками вооружения со стороны Соединенных штатов отдельных радикальных группировок, а также неоднократное обнаружение американского оружия на территориях, подконтрольным боевикам.

Министерство обороны России ведет расследование по факту трагедии.

Напомним, 3 февраля в провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25, управляемый майором Романом Филиповым. Летчик успел катапультироваться, однако на земле попал в окружение боевиков. Между террористами и Филиповым завязался бой, в ходе которого он был серьезно ранен. После этого летчиком было принято решение подорвать себя гранатой, тем самым избежав плена.

Автор: Кирилл Серебрянников