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Американский БТР М113 вооружили советской зениткой

14.02.2018 Российская газета 265 0
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Бронетранспортер американского производства М113 оснастили 14,5-мм советской зенитной установкой ЗПУ-4. Модернизированная таким образом гусеничная машина была недавно продемонстрирована на учениях 5-й пехотной бригады вооруженных сил Ливана.




Сухопутные войска этого ближневосточного государства традиционно используют технику стран НАТО и советского производства. Так, на тех же "стотринадцатых" ранее можно было увидеть другую зенитку производства СССР - ЗУ-23-2.

Что же касается пулеметов КПВ, то наряду с ДШК это оружие уже более полувека используется армиями данного региона. Счетверенная пулеметная установка хорошо себя показала во многих вооруженных конфликтах, в том числе в боевых действиях на территории Ливана.

Военные эксперты считают, что в настоящее время из ЗПУ-4 проблематично уничтожить современный боевой самолет, однако по наземным целям она может "работать" превосходно. На дистанции в 500 м выпущенные из этой установки пули могут пробить до 50 мм брони, что позволяет успешно бороться с бронетранспортерами, БМП и легкими танками.

Данная система - идеальное средство по борьбе с "гантраками" и подвижными бомбами на колесах. Она обладает высокой скорострельность - до 2200 выстрелов в минуту и приличной дальностью стрельбы - около 2 км. Поэтому у террористов, против которых ливанская армия регулярно проводит операции, просто нет шансов уцелеть.


Алексей Брусилов
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Ливан
Россия
США
Продукция
M113 БТР
Проекты
NATO
Военные учения

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