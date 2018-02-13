

5G — стандарта для интернета.

Источник: Flickr/Gustavo Camarillo Rangel 5G — стандарта для интернета.Источник: Flickr/Gustavo Camarillo Rangel

Пока США думают, Россия внедряет интернет нового поколения

Развитые страны все ближе к внедрению 5G — стандарта для интернета нового поколения. И пока Китай и США пытаются перещеголять друг друга в создании новой сети, Россия уже вовсю тестирует новые стандарты. Зачем миру новый интернет и когда он должен появиться — в материале "Ленты.ру".

Реальная фантастика

На пятое поколение мобильной связи возлагаются большие надежды. В первую очередь сеть нового поколения необходима корпорациям, больницам и целым системам экономики. Формально может показаться, что "пятерка" — всего лишь улучшенная версия предыдущих четырех вариантов, но на деле все не так очевидно.

Из-за высокой пропускной способности и скорости передачи данных этот способ связи может упростить работу шахтеров и водителей, врачей и программистов. Благодаря этому действия в сети будут максимально похожи на реальную жизнь. Для сравнения: в привычном LTE скорость передачи данных — от 100 мегабит до 1 гигабита в секунду, в новом варианте эти показатели будут в десятки раз больше.

Помимо очевидной высокой скорости загрузки соцсетей 5G, как обещают специалисты, обещает сохранять заряд батареи на гаджетах и по-новому открывать общий доступ к сети. То есть даже там, где раньше на смартфоне едва виднелся значок E, можно будет спокойно вести телефонный разговор через мессенджер. Хотя, возможно, и мессенджеры не будут нужны: 5G сделает возможной связь в формате device-to-device (от устройства к устройству).

Пятерочку влепили

Крупнейшую экспериментальную сеть 5G впервые построили в Китае год назад — тогда максимальная скорость передачи составляла 7 гигабит в секунду. Первый этап испытаний завершился тем, что эксперты доказали реальность технологии. К проекту удалось привлечь таких IT-гигантов, как Intel, Huawei, Nokia и ZTE. Во главе разработки стоял China Mobile Communication Corporation — крупнейший в мире оператор мобильной связи. Гендиректор этой компании одновременно занимает руководящий пост в группе по продвижению технологии 5G в правительстве КНР.

Страна с наибольшим количеством интернет- и мобильных абонентов в мире заинтересована во внедрении высоких технологий не только для удобства абонентов, но и для укрепления системы слежки внутри "золотого щита" ("великого китайского файрвола"). Технологию распознавания лиц, которая сейчас активно тестируется в Китае, можно будет полностью реорганизовать, так как развитие 5G повлечет за собой появление высокоскоростной передачи данных в режиме реального времени.

Напор китайских корпораций и правительства не мог не вызвать подозрений у глав других государств. Две недели назад СМИ сообщили об утечке документов из Белого дома: администрация президента Трампа оговаривает возможность защиты от Китая с помощью национальной американской сети 5G. Со слов журналистов, президентские безопасники обеспокоены доминирующим положением Китая в информационной среде. Эксперты предложили главе государства два возможных варианта решения проблемы: либо одна государственная сеть, либо запуск нескольких сетей силами провайдеров связи. Очевидно, что американцы вряд ли поддержат национализацию сетей, но и с провайдерами договариваться проблематично. По слухам, Белый дом склоняется к реализации единственной сети, несмотря на то, что это может стать многолетним проектом. В таком случае местным операторам, таким как AT&T, T-Mobile и Verizon, придется предоставлять абонентам доступ к сети, арендуемой у правительства.

Впрочем, некоторые американцы считают спешку с внедрением 5G частью теории заговора: сторонники ультраправых движений уверены, что Google силится установить монополию в интернете нового поколения и поработить всех жителей США, а потом и весь мир.

Гонка за "пятеркой" в технологически ориентированном мире стала делом чести для множества стран. Разработкой и тестами занимаются не только исследовательские лаборатории, но и поставщики оборудования и мобильные операторы. Некоторые кичатся своими достижениями, другие же тщательно оберегают тайну. К примеру, еще несколько лет назад источники в Кремниевой долине сообщали, что Google в секретной обстановке проверяет сети 5G на дронах. А производитель чипсетов Qualcomm несколько дней назад пообещал, что в течение года предоставит оборудование на "пятерку" для одиннадцати брендов смартфонов, и даже показал свои наработки. Среди названных — будущие флагманы от ASUS, HMD (Nokia), HTC, LG, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE и многие другие.

Коммерческие тесты проводятся на крупных спортивных мероприятиях, где оборудование при большом скоплении болельщиков может проявить свою стойкость. Сейчас компания Intel помогает администрации южнокорейского Пхенчхана в работе тестовых технологий на зимних Олимпийских играх. Недавний Супербоул (финал чемпионата Национальной футбольной лиги США) тоже задела эта лихорадка: там заработала суперновая система VR: зритель мог самостоятельно выбирать камеру для просмотра трансляции.

Российская "большая четверка" мобильных операторов еще в прошлом году запросила в Роскомнадзоре частоты для эксперимента по использованию технологии на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. В рамках летнего мундиаля операторы связи установят общую антенную систему на каждом из одиннадцати стадионов. Всю инфраструктуру они обеспечат на собственные средства. В прошлом году министр связи Николай Никифоров оценил этот проект в четыре миллиарда рублей. Экспериментальное тестирование связи формата 5G будет проводиться непосредственно во время мероприятий.

По мнению руководителя надзорного ведомства Александра Жарова, эти тесты помогут понять объем инвестиций, необходимых для развития технологии. Однако у операторов достаточно финансовых забот и помимо следования за прогрессом — к примеру, исполнение закона Яровой. Еще полтора года назад специалисты выражали мнение, что гигантские затраты на реализацию новых требований повлияют на динамику развития 4G-сетей и сильно затормозят внедрение технологии 5G.

При этом энтузиазму отечественных операторов можно позавидовать: сигнал с наилучшим показателем впервые получили именно в России. Первые пробные тесты "МегаФон" провел летом 2016 года, а спустя несколько месяцев его примеру последовал МТС. Тогда скорость передачи данных не была высокой, но этот прецедент был ценен своей уникальностью. А уже в июне 2017 "МегаФон" впервые установил мировой рекорд: в прямом эфире скорость передачи мобильных данных по технологии 5G достигла 35 гигабит в секунду. Тогда один из сотрудников компании в очках виртуальной реальности погрузился в симулятор автомобильной езды, а изображение с гаджета транслировалось на экран.

Несмотря на то что внедрения новой технологии мир ожидает к 2020 году, а мэрия Москвы уже готова к этому времени превратить Москву в "город 5G", стандарты для этого типа связи пока не разработаны. Дмитрий Медведев недавно заявил, что ему "в целом более-менее понятно, как будет развиваться уже сейчас" этот аспект, и призвал ускориться с определением частотного диапазона, который можно было бы предложить операторам связи. О необходимости новых технологий в сферах образования, медицины и отдыха он также упомянул на своей странице во "ВКонтакте". Если учесть, что со свободными частотами в России в последнее время напряженно, а выкупать их приходится через электронный аукцион, пока неясно, как разрешится эта проблема.

Кому, зачем

Очевидно, что способности технологии 5G потенциально могут изменить многое в повседневной жизни. Ее мощностей достаточно для развития интернета вещей, что заменит людей там, где это необходимо: к примеру, на вредных производствах. Швейцария уже начала разработку подземной системы транспортировки и логистики, построенной на IoT (Internet of Things). По задумке создателей, вагоны, работающие на солнечной энергии, позволят оперативно перевозить грузы между городами, а небольшие беспилотные вагонетки смогут доставлять посылки адресату напрямую со складов. По прогнозам экспертов, это снизит нагрузку на автотрассы почти наполовину.

Высокая скорость передачи данных потенциально может помочь в роботизации образовательных и медицинских услуг. Из-за минимальной задержки сигнала автоматизированный механизм сможет не только осмотреть больного вместо терапевта, но и сделать операцию под дистанционным патронажем хирурга, находящегося в другом городе или другой стране. Вообще удаленное присутствие и руководство роботом может пригодиться не только при оказании помощи, но и в общении.

"Пятерка" сможет приблизить футуристическое будущее, знакомое нам по кинофильмам. Недавние испытания 5G для робомобилей говорят о том, что они могут не только оперативно передвигаться, но и автоматически встраиваться в поток, а также идти колоннами с минимальной дистанцией (меньше метра). То есть мобильная связь потенциально способна решить проблему транспортных пробок.

Очевидный способ использования обновленной технологии — развлечения, и на днях компания Nokia уже протестировала 5G в этой сфере. В эксперименте по игре в Overwatch сеть показала невероятную скорость и полное отсутствие задержек. Для всей индустрии это может стать новым этапом развития: от высокоскоростной связи для киберспорта до разработки новейших игр с виртуальной или дополненной реальностью.

Таким образом, оборудование для внедрения технологии давно готово и активно эксплуатируется. Запрос от пользователей на ускорение связи появляется каждые десять лет — одновременно с появлением нового стандарта. Наступления высокотехнологичного будущего давно ожидают, дело за фактической разработкой стандартов новой связи и выделением ресурсов для ее реализации.

Софья Кадочникова