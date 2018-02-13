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Корпорация Lockheed Martin поставила заказчику 400-й самолет C-130J "Супер Геркулес"

14.02.2018 ЦАМТО 152 0
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ВТС Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules
Прибытие на авиационную базу ВА123 ВВС Франции в Орлеане первого полученного Францией военно-транспортного самолета Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules (серийный номер 5836, французский бортовой номер 61-РО). 22.12.2017.
Источник: ВВС Франции

ЦАМТО, 13 февраля. Корпорация Lockheed Martin объявила о состоявшейся 9 февраля церемонии передачи заказчику 400-го самолета семейства C-130J "Супер Геркулес".

Им стал самолет MC-130J "Коммандо-2", предназначенный для Сил специальных операций ВВС США (AFSOC).

C-130J "Супер Геркулес" – самая современная версия семейства "Геркулес", поставленная заказчикам из 17 стран. На текущий момент общий налет парка самолетов C-130J превысил 1,7 млн. часов.

С-130J "Супер Геркулес" доступны заказчикам в 17 различных конфигурациях, включая транспортную, разведывательную, самолета-заправщика KC-130J, поисково-спасательную HC-130J, самолета ССО MC-130J и т.д.

Переданный самолет является 13-м MC-130J, который будет преобразован к версии AC-130J "Гострайдер", оснащенную комплексом высокоточного вооружения. Самолет войдет в состав 1-го авиакрыла специальных операций (авиабаза "Херлберт-Филд", шт.Флорида).

Версия AC-130J предназначена для непосредственной огневой поддержки, изоляция района боевых действий с воздуха и вооруженной разведки.

Вооруженные силы США являются основным покупателем C-130J "Супер Геркулес". Самолеты C-130J в настоящее время состоят на вооружении командования воздушных перевозок ВВС США (Air Mobility Command), боевого командования ВВС США, ССО ВВС США (AFSOC), Береговой охраны США, Корпуса морской пехоты США командования ВВС Национальной гвардии, командования резерва ВВС (Air Force Reserve Command).
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin

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