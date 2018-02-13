Минобороны Латвии подписало контракт на закупку израильских ПТРК "Спайк"
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Солдат словенской армии с ПТРК Spike-LR.
Источник: www.militaryparitet.com
ЦАМТО, 13 февраля. Министерство обороны Латвии объявило о состоявшейся 12 февраля церемонии подписания контракта на поставку ВС страны противотанковых ракетных комплексов "Спайк".
Документ подписали министр обороны Латвии Раймондс Бергманис и исполнительный директор компании EuroSpike GmbH Гюнтер Лауэр.
Как заявлено, по результатам проведенной оценки ПТРК "Спайк" был признан в наибольшей степени соответствующим требованиям Вооруженных сил Латвии. Стоимость продажи составляет 108 млн. евро. Информация о количестве заказанных ПТРК и их версиях не раскрывается.
По заявлению латвийского министра, приобретение комплексов "Спайк" значительно усилит боеспособность Вооруженных сил и Национальной гвардии Латвии.
Согласно графику, комплексы будут поставлены Латвии несколькими партиями к 2023 году. По заявлению Г.Лауэра, компания Rafael Advanced Defense Systems, являющаяся разработчиком ПТРК, в прошлом году при содействии Латвийской федерации промышленности обороны и безопасности провела изучение возможностей латвийских компаний с целью привлечения их в качестве субподрядчиков к реализации проекта.
Планируется, что ПТРК "Спайк" также будут установлены на гусеничные бронированные разведывательные машины CVR(T), которые Латвия ранее приобрела в Великобритании.
В настоящее время ПТРК "Спайк" состоят на вооружении 28 стран, включая ВС Литвы, Польши, Финляндии и Германии.
Дальность стрельбы последней версии "Спайк-LR-2" составляет 5,5 км при пуске с наземных пусковых установок (на 35% превышает дальность стрельбы базовой версии "Спайк-LR" – 4 км) и до 10 км при пуске с вертолета (с использованием радиоканала).
EuroSpike GmbH – совместное предприятие Diehl BGT Defence (40%), Rheinmetall Defence (40%) и Rafael (20%).
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13.02.2018
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