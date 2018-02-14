Раскрыта стоимость космодрома "Морской старт"



Старт РН «Зенит-3SL», с платформы «Морской старт». http://m.expert.ru/expert/2013/06/morskoj-start-idet-ko-dnu/. Старт РН «Зенит-3SL», с платформы «Морской старт». http://m.expert.ru/expert/2013/06/morskoj-start-idet-ko-dnu/.

Генеральный директор "S7 Космические транспортные системы" Сергей Сопов рассказал о стоимости плавучего космодрома "Морской старт" и оценил, во сколько обойдется вывод его из консервации. Об этом пишет газета "Известия".

"Общая сумма инвестиций в приобретение космодрома "Морской старт", включая вывод его из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Вопрос о привлечении каких-либо дополнительных средств пока не обсуждается", — заявил Сопов.

По его словам, компания уже получила разрешение от Госдепартамента США на покупку плавучего космодрома. Сопов рассчитывает, что сделка будет закрыта в начале 2018 года. При этом первый запуск будет произведен лишь в конце 2019 года. Всего компания заказала 12 ракет-носителей "Зенит", сборка которых производится в США, и этого количества хватит до 2022 года.

Работа по созданию плавучего космодрома "Морской старт" началась в 1995 году. Учредителями одноименной компании стали Boeing, РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш".

Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, а после реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". О том, что платформу выкупит дочерняя структура компании S7 Group, стало известно в сентябре 2016 года.