Плюсы и минусы плана Трампа по "приватизации" МКС



Международная космическая станция.

Источник: © NASA/JSC Международная космическая станция.Источник: © NASA/JSC

К 2025 году станция может остаться без денег из американского бюджета

Деловой подход Дональда Трампа приобретает поистине космические масштабы. По данным The Washington Post (WP), его администрация планирует приватизировать Международную космическую станцию (МКС) и превратить ее в своего рода "частное предприятие на коммерческой основе". Сейчас в проекте участвуют 14 стран, каждой из которых принадлежит соответствующий сегмент станции (российский и американский модуль относятся к категории основных). ТАСС приводит аргументы за и против инициативы, которая призвана передать финансирование американской программы МКС в частные руки.

За. Это позволит сэкономить бюджетные деньги

Трамп хочет поставить освоение космоса на капиталистические рельсы, тем самым сократив выделение денег из федерального бюджета США — по аналогии с его планом инфраструктурной реформы. Вашингтон собирается прекратить финансирование МКС по линии NASA после 2024 года, но не намерен отказываться от орбитальной станции насовсем. "Решение прекратить прямую федеральную поддержку МКС в 2025 году не означает, что сама станция будет возвращена с орбиты к тому времени, — пишет WP. — Вполне возможно, что [представители соответствующей] промышленной отрасли могут продолжать управлять определенными элементами или функциями МКС в рамках будущей коммерческой платформы". В настоящее время NASA изучает вопрос о продлении срока службы МКС до 2028 года.

В бюджетном проекте на 2019 финансовый год (начинается в США 1 октября) вашингтонская администрация запросила $150 млн на "обеспечение развития и становления коммерческих структур и возможностей" для дальнейшей приватизации МКС. Согласно документу, NASA будет расширять международные и коммерческие партнерства в течение следующих семи лет, с тем чтобы обеспечить непрерывный доступ людей и их присутствие на низкой околоземной орбите. В конечном счете, по мысли администрации Трампа, эксплуатация МКС должна принять форму государственно-частного партнерства (ГЧП). Кстати, похожие планы, по данным журнала Popular Mechanics, вынашивал Роскосмос при разработке своей программы космического туризма.

Против. Это бессмысленно и незаконно

Критики Дональда Трампа обращают внимание на то, что Соединенные Штаты уже потратили около $100 млрд на строительство и эксплуатацию станции (NASA выделяет на МКС $3–4 млрд в год). "Одна из самых глупых вещей — это отменять программу с миллиардными инвестициями, когда она еще не исчерпала свой ресурс", — подчеркнул сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз, возглавляющий подкомитет по космосу в комитете верхней палаты по торговле, науке и транспорту. Он также напомнил, что отказ выделять средства на МКС будет противоречить закону о бюджете 2017 года, который требует изучения возможности продления участия США в работе космической станции до 2028 года и далее.

Против. Не понятно, как будет работать наполовину частная станция

МКС будет сложно превратить в частное предприятие, поскольку условия ее эксплуатации основаны именно на межгосударственном сотрудничестве и международных договоренностях. Такое мнение в беседе с WP выразил Фрэнк Салазар, вице-президент по вопросам космических систем Ассоциации предприятий аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Association). Эндрю Раш, исполнительный директор компании Made In Space, обозначил проблему еще проще: "МКС построена для науки и исследований, а не для извлечения прибыли".

Недовольны и частные компании, работающие в космической области и получающие щедрые субсидии из федерального бюджета США. Корпорация Boeing, управляющая американским сегментом станции по соглашению с NASA, заявила, что прекращение госфинансирования "было бы ошибкой, которая угрожает лидерству США в космосе и наносит ущерб как компаниям, которые участвуют в программе коммерческих пилотируемых запусков, так и научному сообществу".

Против. Проект МКС в его нынешнем виде может прекратить существование

Россия не сможет в одиночку финансировать работу МКС, если США выйдут из проекта, убежден действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков. По его словам, в поддержании работы МКС заинтересованы Европейское космическое агентство, Канада, Япония, но никто самостоятельно финансировать станцию не будет — они готовы участвовать лишь на паритетных началах вместе с США и Россией.

Первоначально эксплуатация станции должна была завершиться в 2015 году, когда истекал гарантийный срок ее работы. Но после того, как администрация Барака Обамы свернула план возвращения США на Луну, принятый в 2004 году при Джордже Буше — младшем, для американской пилотируемой программы не осталось никакой иной альтернативы, кроме МКС. Финансирование проекта продолжилось по инерции, а Роскосмос и NASA договорились продлить дедлайн до 2024 года. В случае свертывания проекта с 2021 года начнется строительство новых модулей для российской орбитальной станции, основой которой станет отделившийся в 2024 году российский сегмент МКС.

За. Это позволит сосредоточиться на марсианской миссии

Астронавт Базз Олдрин, который вместе с Нилом Армстронгом совершил посадку на поверхность Луны в модуле Eagle 20 июля 1969 года, уверен: МКС необходимо отправить на заслуженный отдых ради скорейшего освоения Марса. По его словам, NASA надлежит постепенно передать выполнение всех миссий на околоземной орбите таким частным компаниям, как SpaceX и United Launch Alliance (ULA), являющейся совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin. Олдрин считает, что эти или другие фирмы вполне смогут со временем управлять будущими орбитальными комплексами, функционирующими независимо от МКС, но в координации с ее экипажами и персоналом китайской орбитальной станции, которую Пекин планирует ввести в эксплуатацию не позднее 2022 года.

Такого же мнения придерживается бывший главный научный сотрудник NASA Эллен Стофан: "Если мы будем полностью поддерживать финансирование [МКС], это скомпрометирует бюджет на марсианскую миссию, и к 2028 году станция начнет падать. Это огромная, размером со стадионное поле [станция], поэтому проще всего будет сбросить ее в Тихий океан". По ее словам, на смену МКС должна прийти новая станция, которая станет платформой для дальнейшей отправки космонавтов на Марс.

За. Это соответствует российским интересам

Прекращение госфинансирования МКС приведет к тому, что Америка пожертвует статусом мирового лидера в сфере исследования космоса и коммерческих космических инноваций. Эту нишу могут занять другие игроки — Россия и Китай, убежден американский астронавт Марк Келли. "Они не только получат экономические