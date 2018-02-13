Российским военным запретят пользоваться соцсетями, сообщили СМИ
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Российские военнослужащие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российским военным рекомендовали не пользоваться социальными сетями "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и другими похожими ресурсами, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.
Также им советуют не публиковать информацию о своей службе и отключить в телефонах геолокацию.
Пока эти правила носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.
Как пишет издание, правила поведения в интернете Минобороны разработало в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска, они выполнены в виде памяток, а также наглядных пособий-плакатов.
В рекомендациях отмечается, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к размещенной там личной информации, а публикации российских военных постоянно анализируют иностранные спецслужбы. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут "сорвать боевую задачу". Военным рекомендовали просить близких не распространять информацию об их службе.
Поправки, которые закрепляют эти советы, планируется внести в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О статусе военнослужащих". Сейчас они находятся на согласовании в силовых министерствах.
Издание отмечает, что зарубежные страны уже давно занимаются вопросами поведения военнослужащих в интернете.
Зарубежный опыт
Ранее газета The Washington Post сообщала, что данные о военных базах США и других потенциально секретных американских объектах по всему миру появились в открытом доступе на интерактивной карте Global Heat Maps спортивного приложения для смартфонов Strava, показывающей активность пользователей популярных фитнес-устройств. В частности, там были показаны перемещения американских военных в Ираке, Сирии и других регионах.
На фоне этих сообщений стало известно, что Минобороны Сингапура решило ограничить использование военнослужащими фитнес-браслетов - солдатам запретили носить их во время специальных секретных заданий или тренировок.
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13.02.2018
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