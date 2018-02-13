Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российским военным запретят пользоваться соцсетями, сообщили СМИ

14.02.2018 РИА Новости 332 0
0
Понравилась новость?
 +2
Российские военнослужащие. Архивное фото
Российские военнослужащие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российским военным рекомендовали не пользоваться социальными сетями "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и другими похожими ресурсами, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Также им советуют не публиковать информацию о своей службе и отключить в телефонах геолокацию.

Пока эти правила носят рекомендательный характер, но ведомство уже готовит поправки к законам, которые сделают их обязательными.

Как пишет издание, правила поведения в интернете Минобороны разработало в конце 2017 года. Сейчас рекомендации отправлены в войска, они выполнены в виде памяток, а также наглядных пособий-плакатов.

В рекомендациях отмечается, что администраторы зарубежных ресурсов имеют полный доступ к размещенной там личной информации, а публикации российских военных постоянно анализируют иностранные спецслужбы. Поэтому привязанные к местности фотографии и видеоматериалы могут "сорвать боевую задачу". Военным рекомендовали просить близких не распространять информацию об их службе.

Поправки, которые закрепляют эти советы, планируется внести в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О статусе военнослужащих". Сейчас они находятся на согласовании в силовых министерствах.

Издание отмечает, что зарубежные страны уже давно занимаются вопросами поведения военнослужащих в интернете.

Зарубежный опыт

Ранее газета The Washington Post сообщала, что данные о военных базах США и других потенциально секретных американских объектах по всему миру появились в открытом доступе на интерактивной карте Global Heat Maps спортивного приложения для смартфонов Strava, показывающей активность пользователей популярных фитнес-устройств. В частности, там были показаны перемещения американских военных в Ираке, Сирии и других регионах.

На фоне этих сообщений стало известно, что Минобороны Сингапура решило ограничить использование военнослужащими фитнес-браслетов - солдатам запретили носить их во время специальных секретных заданий или тренировок.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Сингапуp
Сирия
США
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.02 12:57
  • 3
Мощную РЛС для военных под Мурманском построят к 2020 году - разработчик
  • 14.02 12:56
  • 10
Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
  • 14.02 12:56
  • 3
МАК назвал предварительную версию крушения Ан-148
  • 14.02 12:55
  • 1
В РСК считают, что модернизация МиГ-29 ВВС Украины на ее ремонтных мощностях небезопасна
  • 14.02 12:51
  • 24
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 14.02 12:51
  • 1
США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны 51
  • 14.02 12:48
  • 23
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 14.02 12:46
  • 94
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 14.02 12:41
  • 1
Маяки экономики
  • 14.02 12:33
  • 6
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 14.02 12:28
  • 1
Причиной отставки сенатора Клинцевича стала вредная болтливость
  • 14.02 12:21
  • 2
Роботу – двустволку, противнику – вилы
  • 14.02 12:07
  • 48
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 14.02 12:04
  • 180
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 14.02 12:00
  • 33
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
другие обсуждаемые темы