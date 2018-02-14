Бойня: российских наемников в Сирии перебили американцы
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Война в Сирии.
Источник: Kai Pfaffenbach / Reuters
Насколько правдивы слухи о сотнях погибших
7 февраля американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которых поддерживали бойцы российских частных военных компаний.
Правительственные войска в районе населенного пункта Хишам атаковали бойцов «Демократических сил Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. К моменту атаки на позициях находились не только курды, но и американцы. Они и запросили поддержку с воздуха — наступающие части подверглись массированному авиационному и артиллерийскому обстрелу. Американцы применили даже самолеты огневой поддержки C-130, вооруженные пушками, бомбами и ракетами. Беспощадный огонь вели и курды.
По словам курдских командиров, они пытались избежать боестолкновения
Один из лидеров ДСС генерал Хасан рассказал свою версию событий газете The Washington Post. По его словам, разведка предупредила о готовящемся нападении, и в 21:30 по местному времени он вышел на связь с представителем российских сил в городе Дейр-эз-Зор. Он сообщил собеседнику, что курды хотели бы избежать боя; те в ответ сказали, что никакого боя и не планируется.
Американское командование предприняло попытку избежать конфликта с силами Дамаска и Москвы
«Представители коалиции были в постоянном контакте с российскими коллегами до, во время и после атаки. Представители российской стороны заверили, что они не будут атаковать силы коалиции», — рассказал CNN пресс-секретарь возглавляемой США коалиции Томас Вил.
Тем не менее бой все же состоялся
По словам американцев, наступающие части перешли реку Евфрат, которая разделяет зоны контроля, и продвинулись вглубь на восемь километров. «В 500 метрах разорвались от 20 до 30 артиллерийских и танковых снарядов, после чего поддерживаемые США бойцы и силы коалиции нанесли по агрессорам авиационные и артиллерийские удары», — сообщил Вил. По оценкам США, погибли более 100 наступавших солдат.
|C-130 после выпуска тепловых ловушек: следы после их активации образуют похожий на ангела силуэт — за это самолет получил прозвище «Ангел смерти».
|Источник: Public Domain / Wikimedia
Россия и США разошлись в оценке происходящего
«Произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является не борьба с международной террористической группировкой ИГ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике», — заявили в российском министерстве обороны и сообщили о 25 раненых сирийских ополченцах. В США, в свою очередь, предположили, что войска Асада хотели захватить нефте- и газоносные поля «Конеко», контролируемые курдами, и потому решились на нападение. Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что несправедливо винить Россию в случившемся. По его словам, российская сторона четко заявляла, что ее сил там нет, поэтому недопустимо было требовать от нее остановить нападавших: «Нельзя утихомирить то, что ты не контролируешь».
|Министр обороны США Джеймс Мэттис.
|Источник: © REUTERS/Michaela Rehle
Среди наступавших на курдов частей была группировка ISIS Hunters («Охотники на ИГИЛ»), которую называют ширмой для российских ЧВК
Как писала «Лента.ру», под вывеской ISIS Hunters действует часть известной российской «ЧВК Вагнера». Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, после боя ISIS Hunters выложили видео похорон десяти погибших бойцов.
|ISIS Hunters.
|Источник: @ISIS_Hunters
Из-за недостатка информации высказывались версии о сотнях погибших россиян
Одним из первых об этом написал Игорь Стрелков: «На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально — сотни. Несколько сотен. В остальном — разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит запредельно. Якобы — аж за 600 (644, если точнее, и это только убитых)». В соцсетях появились многочисленные «фотографии» — на самом деле наспех созданные подделки. На одной из них, например, фото разбитой украинской техники под Зеленопольем наложена на марсианский пейзаж, на другой за убитых «вагнеровцев» выдают погибших бойцов «Исламского государства» (группировка запрещена в России).
— Dmitry Tarasov (@tarasov_dp) 11 февраля 2018, 08:10
Сообщения о страшных потерях и «вероломном нападении» появлялись в основном в «патриотических» группах в соцсетях
Такого рода сообщества, как правило, не фильтруют содержание записей и занимаются скорее пропагандой, нежели информированием. При освещении конфликта на Украине, например, там нередко всплывали фейки: то о чернокожих украинцах с американскими паспортами, то о распятых «укропами» (уничижительное обозначение украинцев) русских мальчиках. Сообщения о «самой страшной трагедии» в истории российских ЧВК доступны как в группах частных военных компаний, так и в многочисленных «патриотических» пабликах, не имеющих непосредственного отношения к наемникам.
Если сообщения о катастрофических потерях среди бойцов ЧВК окажутся правдой, об этом вскоре станет известно. Пока верить им нет оснований
По сведениям Directorate 4, все стороны конфликта оценивают число общих потерь атакующих в 100 человек. Учитывая, что помимо ISIS Hunters на позиции ДСС наступали проиранские «Бригады Фатимиюн», набранные из афганцев, и военнослужащие сирийской армии, почти невозможно предположить, что все погибшие были россиянами. К тому же сирийское телевидение выпустило сюжет и показало раненых после атаки солдат. В соцсетях появилась первая информация о нескольких погибших россиянах — например, о бывшем нацболе Кирилле Ананьеве, повоевавшем еще во время украинского конфликта. Как и ожидалось, речь не идет о сотнях или десятках погибших. В любом случае рано или поздно число погибших граждан России станет хотя бы косвенно известно из постов их знакомых и близких в соцсетях. Пока же сообщения о «сотнях "двухсотых"» (то есть убитых), которые распространяются в виде анонимных аудиосообщений в Telegram, следует воспринимать с изрядной долей скепсиса.
Алексей Наумов
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13.02.2018
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siamsky
946
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№1
14.02.2018 04:37
Цитата, q
Пока же сообщения о «сотнях "двухсотых"» (то есть убитых), которые распространяются в виде анонимных аудиосообщений в Telegram, следует воспринимать с изрядной долей скепсиса.Полно не анонимных публикаций и видео, а вот помойку ленту.ру следует именно так и воспринимать...
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просто экспл
4070
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№2
14.02.2018 05:55
если пошла массированная атака по этому инфоповоду , значит вброс .
и цель проста - показать что российская власть слаба .
в коментах уже писали что сами курды рассказывали про погибших , и они не упоминали там россиян , так же курды говорили о паре десятков погибших вообще . а уж никак не о сотнях .
далее , если про них начал петь гиркин , то это уже как звоночек что новость фейк . ибо гиркин практически сразу после "отставки-увольнения" начал лить воду на американскую мельницу (у меня кстати вообще закралась мысль что он изначально работал на матрасов , что бы дать повод для войны , так как по сути из его заслуг только утилизация майданных торчков , которых какло власти и хотели утелизировать . ибо давать им то что им обещали после захвата власти они и не планировали , а после того как они их утилизировали , Славянск взяли одним рывком и никакого героизма и гениальной стратегии гиркин там не показал, как не показал он этого и после , а вот то что хрень пороть на публику он начал , принося вред России , это точный факт) .
далее , матрасы предупредили наших официальных военных о авианалете . и кто считает что в ЧВК такие идиоты сидят что у них хотя бы телефона кого то из офицеров штаба (и наоборот) что наши не смогли из предупредить , мол остановитесь будет налет ?
кстати , напомню что налет далеко не первый , и ни разу там наши вроде как не пострадали , то есть наши руку на пульсе держали , а тут надо же , упустили .
ну повторю еще раз - если эту "новость" начали раскручивать всякие помойки типа ленты и рбк , то это раскручиваемый сценарий , в основе которых всегда были фейки .
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siamsky
946
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№3
14.02.2018 06:13
Блумберг всё-таки не помойка.
Не тот завод поехали "отжимать" наёмники, вот и огребли...
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KillaKan
1552
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№5
14.02.2018 10:42
Цитата, siamsky сообщ. №1
Полно не анонимных публикаций и видео
Сразу бы ссылки дали на видео.
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