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США выделяют $50 млн на изучение возможности отправки миссии на Марс

14.02.2018 ТАСС 149 1
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Овраги у края кратера Хейл на юге Марса
Овраги у края кратера Хейл на юге Марса.
Источник: © NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Цель миссии - получить образцы грунта планеты

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получит $50 млн на изучение возможности отправки автоматической станции на Марс с целью получения образцов его грунта. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год, обнародованный в понедельник Белым домом.

Как отмечается в этом документе, администрация США поддерживает планы отправки на Марс "следующего марсохода, запуск которого состоится, предположительно, в 2020 году". "Кроме того, бюджет предусматривает ассигнование $50 млн, чтобы рассмотреть возможности возвращения с Марса геологических образцов, что давно является высокоприоритетной научной целью и краеугольным камнем будущего исследования Марса", - говорится в запросе американского правительства, направленном на рассмотрение Конгресса США.

В нем также сообщается, что нынешняя исполнительная ветвь власти США приняла решение отказаться от проекта создания нового орбитального телескопа, который должен был работать в инфракрасном диапазоне (WFIRST), из-за его дороговизны.

При этом подтверждено намерение продолжать вести разработку сверхзвукого самолета (X-plane), дебютный полет которого намечается на 2021 год.

Наконец, в проекте бюджета упоминается стремление поддерживать планы частных американских компаний, касающиеся запуска в 2022 году "космического буксира".
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
США
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Марс

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
9311
№1
14.02.2018 11:55
ответ Роскосмоса будет?
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