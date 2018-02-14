США выделяют $50 млн на изучение возможности отправки миссии на Марс



Овраги у края кратера Хейл на юге Марса.

Источник: © NASA/JPL-Caltech/University of Arizona Овраги у края кратера Хейл на юге Марса.Источник: © NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

Цель миссии - получить образцы грунта планеты

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получит $50 млн на изучение возможности отправки автоматической станции на Марс с целью получения образцов его грунта. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год, обнародованный в понедельник Белым домом.

Как отмечается в этом документе, администрация США поддерживает планы отправки на Марс "следующего марсохода, запуск которого состоится, предположительно, в 2020 году". "Кроме того, бюджет предусматривает ассигнование $50 млн, чтобы рассмотреть возможности возвращения с Марса геологических образцов, что давно является высокоприоритетной научной целью и краеугольным камнем будущего исследования Марса", - говорится в запросе американского правительства, направленном на рассмотрение Конгресса США.

В нем также сообщается, что нынешняя исполнительная ветвь власти США приняла решение отказаться от проекта создания нового орбитального телескопа, который должен был работать в инфракрасном диапазоне (WFIRST), из-за его дороговизны.

При этом подтверждено намерение продолжать вести разработку сверхзвукого самолета (X-plane), дебютный полет которого намечается на 2021 год.

Наконец, в проекте бюджета упоминается стремление поддерживать планы частных американских компаний, касающиеся запуска в 2022 году "космического буксира".