БПК "Адмирал Виноградов" провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море
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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Моряки выполнили стрельбы по береговым мишеням и надводной цели, а также отработали уничтожение морской плавающей мины, постановку пассивных помех и оборону при воздушном нападении
ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" провел в Японском море ракетные и артиллерийские стрельбы, поразив береговые, морские и воздушные цели. Об этом сообщает во вторник официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
"Экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота поразил ракетами и артиллерией береговые, морские и воздушные цели. По плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллиметровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующем долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели", - сообщил Воскресенский.
Кроме того, экипаж отработал уничтожение морской плавающей мины и постановку пассивных помех, а также оборону при воздушном нападении. Во время этого эпизода "Адмирал Виноградов" поразил цели с помощью артиллерийских установок и провел пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны "Кинжал". Выполнение задач обеспечивали вспомогательные суда и самолеты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота.
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13.02.2018
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