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Морпехи ТОФ с начала года выполнили 600 прыжков с парашютом

14.02.2018 РИА Новости 233 0
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Военнослужащие ТОФ. Архивное фото
Военнослужащие ТОФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке с начала года выполнили около 600 прыжков с парашютом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня в ходе проведения занятий по воздушно-десантной подготовке личный состав подразделений приморской бригады морской пехоты в районе аэродрома Николаевка осуществил десантирование с вертолетов Ми-8 АМТШ полка армейской авиации Восточного военного округа и вертолетов Ми-8 морской авиации ТОФ", - сказал Воскресенский.

По его словам, морпехи десантировались с оружием и дополнительным снаряжением, в которое, помимо штатного вооружения, входят специальные десантные контейнеры. В течение полетной смены десантировались около 150 морских пехотинцев.

В 2017 году подразделения "черных беретов" выполнили более шести тысяч парашютных прыжков различной сложности.
13.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

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