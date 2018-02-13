Морпехи ТОФ с начала года выполнили 600 прыжков с парашютом



Военнослужащие ТОФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Военнослужащие ТОФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке с начала года выполнили около 600 прыжков с парашютом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня в ходе проведения занятий по воздушно-десантной подготовке личный состав подразделений приморской бригады морской пехоты в районе аэродрома Николаевка осуществил десантирование с вертолетов Ми-8 АМТШ полка армейской авиации Восточного военного округа и вертолетов Ми-8 морской авиации ТОФ", - сказал Воскресенский.

По его словам, морпехи десантировались с оружием и дополнительным снаряжением, в которое, помимо штатного вооружения, входят специальные десантные контейнеры. В течение полетной смены десантировались около 150 морских пехотинцев.

В 2017 году подразделения "черных беретов" выполнили более шести тысяч парашютных прыжков различной сложности.