Морпехи ТОФ с начала года выполнили 600 прыжков с парашютом
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Военнослужащие ТОФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке с начала года выполнили около 600 прыжков с парашютом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Сегодня в ходе проведения занятий по воздушно-десантной подготовке личный состав подразделений приморской бригады морской пехоты в районе аэродрома Николаевка осуществил десантирование с вертолетов Ми-8 АМТШ полка армейской авиации Восточного военного округа и вертолетов Ми-8 морской авиации ТОФ", - сказал Воскресенский.
По его словам, морпехи десантировались с оружием и дополнительным снаряжением, в которое, помимо штатного вооружения, входят специальные десантные контейнеры. В течение полетной смены десантировались около 150 морских пехотинцев.
В 2017 году подразделения "черных беретов" выполнили более шести тысяч парашютных прыжков различной сложности.
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13.02.2018
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