Разведчики ВВО приступили к учениям по поиску и ликвидации "террористов"
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Военные учения разведывательно-десантных подразделений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Масштабный полевой выход подразделений разведки морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений стартовал в Восточном военном округе, к учениям привлечено более двух тысяч разведчиков, сообщает пресс-служба округа во вторник.
"На полигонах ВВО в Бурятии, Забайкалье, на Камчатке, Сахалине, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях стартовал масштабный полевой выход подразделений разведки морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений. Привлечено более двух тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски "террористов" будут проходить в местностях с различным рельефом, для поисков применят радиолокационные станции разведки, а также беспилотные летательные аппараты.
Разведчики организуют засады, установят взрывные устройства на пути следования техники. Военнослужащие отработают скрытный подход и штурм зданий, имитирующих командные пункты и узлы связи "противника". Кроме того, пройдут занятия по огневой, тактической и физической подготовке, а также вождению техники.
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13.02.2018
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