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Более трех тысяч военнослужащих ВВО проведут стрельбы из ЗРК

14.02.2018 РИА Новости 175 0
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Тактический зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2У. Архивное фото
Тактический зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2У. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Более трех тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) принимают участие в масштабном полевом выходе подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО), в ходе которого пройдут практические пуски ракет, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

Он отметил, что полевой выход стартовал во вторник на десяти полигонах Дальнего Востока и Забайкалья: в республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областях.

"Всего к полевому выходу привлечено более трех тысяч человек, задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной техники. Военнослужащие будут оттачивать свое профессиональное мастерство с применением максимального количества типов зенитно-ракетных комплексов ПВО, в частности, "Тор-М2У", "Бук-М2", ЗРК "Стрела-10М". В середине марта пройдет этап боевой стрельбы с практическими пусками ракет", - сказал Гордеев.

По его словам, военнослужащие совершат марши на штатной технике в указанный район и оборудуют огневые позиции. В период проведения активной фазы учений расчеты будут обнаруживать, сопровождать и опознавать быстролетящие малоразмерные ракеты-мишени. Для создания мишенной обстановки для ЗРК "Стрела-10М" и операторов ПЗРК "Игла" будут использованы имитационные воздушные цели со скоростью полета около 700 метров в секунду.
13.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Игла ЗРК
Стрела-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Тор ЗРК

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