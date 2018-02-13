Более трех тысяч военнослужащих ВВО проведут стрельбы из ЗРК
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Тактический зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2У. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
ХАБАРОВСК, 13 фев - РИА Новости. Более трех тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) принимают участие в масштабном полевом выходе подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО), в ходе которого пройдут практические пуски ракет, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.
Он отметил, что полевой выход стартовал во вторник на десяти полигонах Дальнего Востока и Забайкалья: в республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областях.
"Всего к полевому выходу привлечено более трех тысяч человек, задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной техники. Военнослужащие будут оттачивать свое профессиональное мастерство с применением максимального количества типов зенитно-ракетных комплексов ПВО, в частности, "Тор-М2У", "Бук-М2", ЗРК "Стрела-10М". В середине марта пройдет этап боевой стрельбы с практическими пусками ракет", - сказал Гордеев.
По его словам, военнослужащие совершат марши на штатной технике в указанный район и оборудуют огневые позиции. В период проведения активной фазы учений расчеты будут обнаруживать, сопровождать и опознавать быстролетящие малоразмерные ракеты-мишени. Для создания мишенной обстановки для ЗРК "Стрела-10М" и операторов ПЗРК "Игла" будут использованы имитационные воздушные цели со скоростью полета около 700 метров в секунду.
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13.02.2018
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