Более двух тысяч школьников посетили академию РВСН в день открытых дверей



Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.

Источник: МО РФ Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.Источник: МО РФ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более двух тысяч школьников посетили Военную академию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Балашихе и ее филиал в Серпухове в день открытых дверей, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Более 2000 абитуриентов посетили Военную академию РВСН имени Петра Великого и ее филиал в рамках дня открытых дверей. Старшеклассникам показали павильон с баллистическими ракетами и стартовую батарею подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Тополь". Для гостей также были представлены и образцы стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что гостей приветствовал начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер, который рассказал об истории вуза, факультетах и приоритетных направлениях подготовки.

"Абитуриенты провели один день в вузе, познакомились с учебно-материальной базой учебного заведения, условиями проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов. Гостям подробно рассказали о специальностях и направлениях подготовки курсантов, правилах поступления в 2018 году", - добавили в департаменте.

Военное ведомство поясняет, что академия готовит офицеров с полной военно-специальной подготовкой по десяти специальностям и прапорщиков со средней военно-специальной подготовкой по трем специальностям. Кроме того, выпускник может получить дополнительное образование переводчика в сфере профессиональных коммуникаций.