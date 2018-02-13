Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Более двух тысяч школьников посетили академию РВСН в день открытых дверей

14.02.2018 РИА Новости 152 0
0
Понравилась новость?
 0
Академия РВСН
Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.
Источник: МО РФ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более двух тысяч школьников посетили Военную академию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Балашихе и ее филиал в Серпухове в день открытых дверей, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Более 2000 абитуриентов посетили Военную академию РВСН имени Петра Великого и ее филиал в рамках дня открытых дверей. Старшеклассникам показали павильон с баллистическими ракетами и стартовую батарею подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Тополь". Для гостей также были представлены и образцы стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что гостей приветствовал начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер, который рассказал об истории вуза, факультетах и приоритетных направлениях подготовки.

"Абитуриенты провели один день в вузе, познакомились с учебно-материальной базой учебного заведения, условиями проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов. Гостям подробно рассказали о специальностях и направлениях подготовки курсантов, правилах поступления в 2018 году", - добавили в департаменте.

Военное ведомство поясняет, что академия готовит офицеров с полной военно-специальной подготовкой по десяти специальностям и прапорщиков со средней военно-специальной подготовкой по трем специальностям. Кроме того, выпускник может получить дополнительное образование переводчика в сфере профессиональных коммуникаций.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
РС-12М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.02 12:57
  • 3
Мощную РЛС для военных под Мурманском построят к 2020 году - разработчик
  • 14.02 12:56
  • 10
Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
  • 14.02 12:56
  • 3
МАК назвал предварительную версию крушения Ан-148
  • 14.02 12:55
  • 1
В РСК считают, что модернизация МиГ-29 ВВС Украины на ее ремонтных мощностях небезопасна
  • 14.02 12:51
  • 24
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 14.02 12:51
  • 1
США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны 51
  • 14.02 12:48
  • 23
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 14.02 12:46
  • 94
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 14.02 12:41
  • 1
Маяки экономики
  • 14.02 12:33
  • 6
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 14.02 12:28
  • 1
Причиной отставки сенатора Клинцевича стала вредная болтливость
  • 14.02 12:21
  • 2
Роботу – двустволку, противнику – вилы
  • 14.02 12:07
  • 48
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 14.02 12:04
  • 180
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 14.02 12:00
  • 33
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
другие обсуждаемые темы