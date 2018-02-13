Более двух тысяч школьников посетили академию РВСН в день открытых дверей
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Кадр презентации комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.
Источник: МО РФ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более двух тысяч школьников посетили Военную академию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Балашихе и ее филиал в Серпухове в день открытых дверей, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Более 2000 абитуриентов посетили Военную академию РВСН имени Петра Великого и ее филиал в рамках дня открытых дверей. Старшеклассникам показали павильон с баллистическими ракетами и стартовую батарею подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Тополь". Для гостей также были представлены и образцы стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что гостей приветствовал начальник академии генерал-лейтенант Сергей Сивер, который рассказал об истории вуза, факультетах и приоритетных направлениях подготовки.
"Абитуриенты провели один день в вузе, познакомились с учебно-материальной базой учебного заведения, условиями проживания, питания, особенностями службы и быта курсантов. Гостям подробно рассказали о специальностях и направлениях подготовки курсантов, правилах поступления в 2018 году", - добавили в департаменте.
Военное ведомство поясняет, что академия готовит офицеров с полной военно-специальной подготовкой по десяти специальностям и прапорщиков со средней военно-специальной подготовкой по трем специальностям. Кроме того, выпускник может получить дополнительное образование переводчика в сфере профессиональных коммуникаций.
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13.02.2018
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