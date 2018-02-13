Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Командующий войсками ЮВО прибыл с рабочим визитом в Армению

14.02.2018 РИА Новости 204 0
0
Понравилась новость?
 0
Александр Дворников. Архивное фото
Александр Дворников. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников прибыл на российскую военную базу в Армении, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В первый день рабочей поездки Дворников проверил организацию несения боевого дежурства летчиками российской авиабазы Эребуни, а также осмотрел объекты инфраструктуры военного аэродрома и военных городков в Ереване, где размещаются российские военнослужащие и их семьи, отметил глава пресс-службы.

"Генерал-полковник Дворников также ознакомился с ходом строительства, ремонтом служебных общежитий семейного типа авиационной части и школы для детей российских военнослужащих на базе одного из военных городков в столице Армении", - сказал Астафьев.

В течение нескольких дней командующий войсками ЮВО изучит перспективы развития объектов российской военной базы в Гюмри и примет участие в мероприятиях в составе объединенного штаба вооруженных сил России и Армении, добавил Астафьев.

[b] Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.02 12:57
  • 3
Мощную РЛС для военных под Мурманском построят к 2020 году - разработчик
  • 14.02 12:56
  • 10
Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
  • 14.02 12:56
  • 3
МАК назвал предварительную версию крушения Ан-148
  • 14.02 12:55
  • 1
В РСК считают, что модернизация МиГ-29 ВВС Украины на ее ремонтных мощностях небезопасна
  • 14.02 12:51
  • 24
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 14.02 12:51
  • 1
США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны 51
  • 14.02 12:48
  • 23
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 14.02 12:46
  • 94
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 14.02 12:41
  • 1
Маяки экономики
  • 14.02 12:33
  • 6
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 14.02 12:28
  • 1
Причиной отставки сенатора Клинцевича стала вредная болтливость
  • 14.02 12:21
  • 2
Роботу – двустволку, противнику – вилы
  • 14.02 12:07
  • 48
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 14.02 12:04
  • 180
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 14.02 12:00
  • 33
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
другие обсуждаемые темы