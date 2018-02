Предварительное расследование сбития израильского истребителя F-16I сирийской ПВО

Как пишет Anna Ahronheim в статье "Initial Probe: Altitude May Have Made Downed Jet Vulnerable to Syrian Fire", опубликованной израильской газетой "The Jerusalem Post", первые расследования поражения сирийской ПВО израильского многоцелевого истребителя Lockheed Martin F-16I (Sufa) 10 февраля 2017 года показали, что высота его полета была ниже, чем у других самолетов звена.

Lockheed Martin F-16I (Sufa) ВВС Израиля (c) theaviationist.com

Согласно сообщению газеты "Едиот ахронот", F-16I летел на высоте 10 000 футов (около 3 км), когда сирийская зенитная ракета взорвалась возле самолета. Шрапнель проникла в кабину и серьезно ранила летчика, который, тем не менее, почти сразу покинул самолет вместе со штурманом.

Прямой удар по самолету, который находился в воздушном пространстве Израиля во время удара, а не вблизи сирийской границы, скорее всего, вызвал бы гибель обоих членов экипажа.

Самолет был частью двух звеньев по четыре самолета каждое. Они принимали участие в ответных авиаударах после залета иранского БЛА в воздушное пространство Израиля в начале утра субботы.

Во время операции по израильским самолетам было выпущено около 20 сирийских зенитных ракет, однак из которых также была наведена второй самолет. Но ему удалось уйти от ракеты.

Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин посетил раненого летчика в больнице Рамбам в Хайфе.

"В тот момент, как вы поняли, что вам нужно покинуть самолет, вы приняли правильное решение и спасли жизнь себя и майора", - сказал Норкин летчику.

В расшифровке разговора Амикама Норкина с летчиками, попавшей в СМИ, летчики говорили, что у них не было времени сообщить о катапультировании.

"Мы были сосредоточены на задании. Затем произошел взрыв, и мы поняли, что в нас попали; это очень неприятное чувство - потеря контроля", - говорится в стенограмме.

"Произошло все быстро, и времени не было. Несколько секунд. Было понимание, что нам нужно быстро выбраться - и из-за полученных ранений, а также из-за повреждения самолета", - сказали они.

"Нам очень повезло. Ракета взорвалась близко, и взрывная волна могла убить нас. Ракета взорвалась на некотором расстоянии от самолета, и ее осколки нанесли достаточный урон самолету", - продолжает стенограмма.

Летчик, который был тяжело ранен в результате проишествия, с тех пор был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Штурман был выписан уже в воскресенье.

Место крушения сбитого сирийской ПВО истребителя Lockheed Martin F-16I (Sufa) ВВС Израиля, 10.02.2018 (с) Ronen Zvulun/Reuters

После падения F-16I около кибуца Хардуфа в нижней части Галилеи, израильские самолеты совершили самые мощные авиаудары против сирийской системы ПВО за последние 30 лет.

Самолеты снова были встречены мощным зенитным огнем, но безрезультатно, и, согласно сообщениям израильских военных, они смогли уничтожить почти половину ПВО Сирии.

ПВО Сирии в основном российского производства - это С-75, С-200 и "Квадрат", а также более сложные тактические ракеты класса "земля-воздух", такие как системы "Бук" и "Панцирь-С1". И хотя во время войны большинство систем не использовалось, Россия развернула передовые мобильные зенитные батареи С-300 и С-400, способные поражать самолеты и баллистические ракеты на расстоянии до 380 км.

Во время мартовской операции АОИ по уничтожению конвоя Хезболлы в Сирии, ПВО Асада выпустила три ракеты класса "земля-воздух" по израильским самолетам. После инцидента в марте министр обороны Авигдор Либерман угрожал уничтожить всю ПВО Сирии.

Израиль редко комментирует иностранные сообщения о военной деятельности в Сирии, однако в воскресенье бригадный генерал ВВС Израиля Амнон Эйн Дар признался, что в прошлом году Израиль осуществил тысячи операций в небе раздираемой войной Сирии.