Второй испытательный пуск новой противоракеты ПРС-1М в Сары-Шагане



Транспортно-пусковой контейнер, предположительно, новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), запущенной с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 23.11.2017.

Источник: кадры из видео Министерства обороны России Транспортно-пусковой контейнер, предположительно, новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), запущенной с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 23.11.2017.Источник: кадры из видео Министерства обороны России

Как сообщил 12 февраля 2018 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил полковник Андрей Приходько в ходе мероприятия заявил, что "новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью".

Испытательный пуск новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 12.02.2018 (с) Министерство обороны России

Система противоракетной обороны состоит на вооружении объединения противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты города Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Комментарий bmpd. По известным сведениям, был осуществлен второй испытательный пуск с площадки № 35 новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) полностью нового производства разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), являющейся противоракетой ближнего эшелона новой системы противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района А-235 (РТЦ-181М, ОКР "Самолет-М"). Первый пуск противоракеты ПРС-1М (53Т6М) полностью нового производства был произведен в Сары-Шагане 23 ноября 2017 года.

Система ПРО А-235 (РТЦ-181М) является модернизацией развернутой еще в 1980-е годы системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района А-135 (РТЦ-181), принятой в опытную совместную эксплуатацию в декабре 1990 года и заступившей на боевое дежурство с февраля 1992 года.

Разработка модернизированного варианта системы ПРО А-135 была задана тем же Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 585-119 от 7 июня 1978 года, определившим развертывание системы А-135. Головным разработчиком выступал Научно-исследовательский институт радиоприборостроения (НИИРП, Москва).

Как сообщает веб-ресурс militaryrussia.ru , 31 января 1991 года Министерством обороны СССР был заключен с НИИРП Государственный контракт № 406/1591 на проведение ОКР "Самолет-М" по модернизации системы ПРО А-135, расширению боевых возможностей системы А-135 в части увеличения дальней границы зоны поражения, увеличению маневренности противоракет, а также оснащению противоракет новой боевой частью. Согласно Указу Президента России от 17 февраля 1995 года № 163 НИИРП (с 2002 года - в составе ОАО "Концерн ПВО "Алаз-Антей", с 2010 года - в составе ПАО "НПО "Алмаз" в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") определен головным предприятием по модернизации и совершенствованию системы ПРО Москвы - системы РТЦ-181 - и созданию системы РТЦ-181М. Генеральным конструктором по системе А-235 (РТЦ-181М) являлся А.Г. Басистов, с 1998 года - . Б.П. Виноградов.

Предназначенная для использования в качестве противоракеты ближнего эшелона в системе А-235 противоракета ПРС-1М (53Т6М) является модернизацией противоракеты ближнего эшелона ПРС-1 (53Т6) системы А-135.

Первый пуск модернизированной противоракеты ПРС-1М (53Т6М) с оснащением новым двигателем был произведен в Сары-Шагане 20 декабря 2011 года. Затем было организовано производство противоракет ПРС-1М (53Т6М) полностью нового производства, и к настоящему времени таким образом произведено уже два пуска новых ракет.

Испытательные пуски противоракет осуществляются в Сары-Шагане с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П".

Видео пуска 12.02.2018 (с) Министерство обороны России: