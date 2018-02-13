Румынские мечтания о подводных лодках

Как сообщил министр обороны Румынии Михай Фифор, выступая 2 февраля 2018 года на брифинге на борту фрегата ВМС Румынии F 221 Regele Ferdinand (типа Broadsword второй серии) во время посещения главной румынской военно-морской базы в Констанце, в рамках долгосрочной программы модернизации вооруженных сил Румынии, которая намечается к принятию к 2020 году, планируется приобретение для румынского флота трех неатомных подводных лодок.

"Мы хотим представить Верховному совету национальной обороны и парламенту новую среднесрочную и долгосрочную программу по оснащению флота тремя новыми подводными лодками", - сказал Михай Фифор. Министр признал, что проект может показаться "очень амбициозным", но заявил что считает его "прекрасно реализуемым" и что постройка подводных лодок может быть осуществлена на румынских верфях. "Сейчас мы находимся на этапе определения технических параметров для этих подводных лодок", - сказал Фифор.

Единственная (и небоеспособная) подводная лодка ВМС Румынии Delfinul проекта 877Э на "вечной" стоянке в Констанце (с) evz.ro

Ранее Фифор заявил о планах постройки в Румынии подводной лодки при выступлении в румынском парламенте 29 января.

Также министр сообщил 2 февраля в Констанце, что правительство Румынии в ближайшее время планирует возобновить программу приобретения для румынского флота четырех многоцелевых корветов, замороженную в 2016 году. Планируется проведение тендера по выбору проекта и подрядчика, с подписанием контракта к концу 2018 года. Стоимость программы оценивается в 1,6 млрд евро. Строительство корветов планируется вести на румынских предприятиях.

Кроме того, Фифор заявил о планах вернуться к программе модернизации и оснащения вооружением двух находящихся в составе румынского флота бывших британских фрегатов типа Broadsword второй серии. Оба фрегата были приобретены из состава ВМС Великобритании в 2003 году практически без вооружения, и до сих пор плавают в таком виде. Проекты модернизации и оснащения вооружением этих фрегатов возбуждались в РУмынии неоднократно, но до настоящего времени заканчивались ничем из-за отсутствия средств. Теперь Фифор заявил, что после модернизации оба фрегата смогут оставаться в строю до 2030х годов.

Фифор также заявил, что в 2018 году планируется начать программу приобретения для ВМС Румынии береговых противокорабельных ракетных комплексов для замены старых советских комплексов "Рубеж-Э".

Со стороны bmpd напомним, что сейчас в составе ВМС Румынии номинально находится подводная лодка Delfinul советской постройки проекта 877Э, переданная Румынии в 1986 году. Однако данная подводная лодка не выходит в море 1996 года, нуждаясь в среднем ремонте и замене аккумуляторной батареи, и используется только в качестве учебно-тренировочной станции.

Министр обороны Румынии Михай Фифор на борту фрегата ВМС Румынии F 221 Regele Ferdinand (типа Broadsword второй серии) в Констанце, 02.02.2018 (с) министерство обороны Румынии