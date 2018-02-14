Генераторы страха



Импульсное оружие.

Источник: bublbe.com Импульсное оружие.Источник: bublbe.com

Как вывести из строя авианосную ударную группу

Впервые эффект мощного воздействия электромагнитного импульса обнаружили в 50-х годах американцы при испытаниях водородной бомбы над Тихим океаном. Были зафиксированы нарушения в энергоснабжении на Гавайях – в нескольких сотнях километров от места взрыва и перебои в радиосвязи до самой Австралии.

Это натолкнуло инженеров на поиски устройств, генерирующих только электромагнитный импульс без создания других поражающих факторов, присущих термоядерным взрывам (ударной волны, проникающей радиации, радиоактивного заражения). Был разработан генератор, дающий одноразовый электромагнитный импульс высокой мощности, который приводит в негодность электронную "начинку" компьютеров, РЛС, средств связи, головок самонаведения и систем управления высокоточным оружием.

“Для вывода из строя БЛА и военных спутников достаточно мощного электромагнитного импульса”

Не вдаваясь в совершенно секретные тактико-технические характеристики разработок, остановимся на революционных изменениях в стратегии и тактике боевых действий, которые повлечет дальнейшее развитие ЭМИ-систем и широкое их внедрение в войска. Почти вся техника современных армий имеет электронные составляющие, поэтому вывод их из строя обнуляет любые достоинства вооружения и резко облегчает его уничтожение.

Рассмотрим возможный вариант боевых действий против авианосной группы. Первый удар – носителями ЭМИ-зарядов. Количество зарядов должно нейтрализовать электронные системы кораблей охранения и самого авианосца. Желательно, чтобы такой носитель имел способность прорвать еще неподавленную систему ПВО. Это может быть разрабатываемая сейчас гиперзвуковая ракета "Циркон".

После ЭМИ-удара авианосная группа беззащитна перед обычными ПКР воздушного или морского базирования ("Калибр", "Брамос", "Оникс" и др.). Похожая схема может использоваться и при поражении всех видов наземных, воздушных и космических целей. Кстати, для вывода из строя БЛА и военных спутников будет достаточно мощного электромагнитного импульса. Остается только обнаружить цели для атаки.

Безусловно, развитие ЭМИ-оружия и осознание его угрозы приведет к поискам эффективных способов защиты. Это могут быть экранирование, разработка систем нечувствительных к воздействию ЭМИ, подавление индукционных токов внутри электромагнитных систем, развитие нового направления радиоэлектроники на новых физических принципах (радиофотоника)... Но на все это потребуются время и внушительные ассигнования.

Практика показывает, что средства поражения опережают в развитии разработку защиты. И если у нас наметился прорыв в этих областях, все силы следует сосредотачивать на направлениях, сулящих не только превосходство на поле боя, но и повышение безопасности существования страны.

Борис Лозневой, инженер

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 6 (719) за 13 февраля 2018 года