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Маяки экономики

14.02.2018 Военно-промышленный курьер 425 1
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ФГУП «Производственное объединение «Маяк»
ФГУП "Производственное объединение "Маяк".
Источник: Илья Корзаков / /vpk-news.ru

Озерску и Снежинску предписано опережающее развитие

У закрытых уральских городов появился новый статус – территории опережающего социально-экономического развития. Соответствующее постановление подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым.

В годы холодной войны нынешние Озерск и Снежинск не обозначались на картах, но были известны как "запретки", города атомного щита страны. Они хорошо обеспечивались даже при товарном дефиците 80-х, жизнь, протекавшая за "забором", была более комфортной в бытовом плане, чем в соседних "открытых" городах. Ныне у Озерска и Снежинска новый статус. Отмечается, что создание территорий опережающего развития в Снежинске и Озерске будет способствовать устойчивому социально-экономическому росту, позволит создать новые рабочие места и сохранить кадровые потенциалы городов.

Получение нового статуса важно прежде всего для жителей городов и тех инвесторов, которые готовы приступить к реализации проектов в статусе резидентов ТОСЭР. В правительстве региона уверены, что совместными усилиями можно будет в полной мере использовать возможности территорий опережающего развития для создания передовых производств с высококвалифицированными рабочими местами, с достойной зарплатой и гарантированным соцпакетом.

"Предоставление статуса территорий опережающего развития нашим крупнейшим ЗАТО – Озерску и Снежинску, – прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, – это, безусловно, удача, но она была хорошо подготовлена совместными действиями регионального правительства, госкорпорации "Росатом", наших коллег из Минэкономразвития, муниципальных властей и руководства градообразующих предприятий".

Справка "ВПК"

Озерск своим рождением обязан химическому комбинату, который было решено построить для нужд обороны страны в 1945 году. В разные времена город носил различные названия: база-10, поселок госхимзавода им. Менделеева, позднее – Челябинск-40 и Челябинск-65. С 1994 года один из самых красивых городов Челябинской области официально именуется Озерск. Название символично – город граничит с несколькими озерами Южного Урала. ФГУП "Производственное объединение "Маяк" – первый промышленный объект отечественной атомной отрасли. Он и сегодня выполняет государственный оборонный заказ по производству компонентов ядерного оружия, играет серьезную роль в энергетическом комплексе России, работая по современным экологически приемлемым технологиям.

Снежинск по праву называют одним из самых красивых городов Южного Урала. Он расположен в живописных местах, среди тринадцати озер, из которых самыми известными являются Иткуль, Сунгуль, Синара. На их берегах археологи нашли древнейшие стоянки. Снежинск основан в мае 1957 года для дублирования ядерной программы Сарова. В разные годы он назывался Касли-2, Челябинск-50, Челябинск-70. В Снежинске расположено одно из крупнейших предприятий атомной промышленности: Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина. И центр, и город имеют общую историю. Характер ЗАТО вносит свои коррективы в экономический уклад. Оставаясь атомным наукоградом, Снежинск активно реализует конверсионные программы, в том числе в сфере компьютерной томографии и энергосберегающих технологий, производстве полимеров и отделочных материалов, систем связи.


Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 6 (719) за 13 февраля 2018 года
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
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Страны
Россия
Компании
Минэкономразвития РФ
Росатом
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Медведев Дмитрий
Проекты
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Ядерный щит
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3533
№1
14.02.2018 12:41
сам по себе статус ТОСЭР без инвестиций ничего не несёт!!!

для создания новых производств нужны инвесторы, а инвесторам нужна инфраструктура!!!

Инвестировать в инфраструктуру ( дороги, связь, электричество, газ. вода, очистные....)

стоимость инфраструктуры для одной территории составляет в среднем 1-3 млрд. руб.

Присваивая статус ТОСЭР необходимо резервировать в бюджете (федеральном и региональном)

минимум млрд. руб., в противном случае это  пустой популизм  и бумагомарательство...

Те льготы по налогообложению для резидентов ТОСЭР -  "капля в море" по сравнению с предстоящими затратами и горами  отчётности в региональные и федеральные структуры!

P.S.

мы это уже проходили.....
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