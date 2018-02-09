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В Польше завершается формирование командования многонациональной дивизии «Северо-Восток»

13.02.2018 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 203 0
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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник: www.belvpo.com

Во вторник (6 февраля) в Сейме Польши прошло второе чтение проекта поправок к закону об условиях пребывания и перемещения иностранных войск на территории Польши.


Документ касается разработки правовых норм, позволяющих иностранным военнослужащим получать оружие и боеприпасы, состоящие на вооружении Войска Польского. Внесение изменений в действующее законодательство обусловлено решением саммита НАТО 2016 года о начале создания в Польше командования многонациональной дивизии «Северо-Восток».


В настоящее время указанное командование сформировано на 90% и планируется, что процесс завершится проверкой его готовности до конца 2018 года.


Вопрос приведения к единому образцу вооружения военнослужащих, находящихся в Польше, и обеспечения их оружием, состоящим на вооружении Войска Польского, возник в процессе формирования командования многонациональной дивизии, однако положение будет применимо к военнослужащим стран-членов НАТО, несущим службу в командованиях, штабах и оперативных подразделениях.


Министерство национальной обороны Польши не предусматривает дополнительных расходов на эти цели, так как речь идет об оружии и боеприпасах из запасов Войска Польского. Также считается, что поправки помогут избежать трат на подготовку складов для хранения различного рода оружия и боеприпасов, применяемых военнослужащими иностранных войск, направляемыми для несения службы на территории Польши.


Командование многонациональной дивизии «Северо-Восток» формируется на базе командования польской 16 механизированной дивизии в Эльблонге и планируется, что оно достигнет полной оперативной готовности в 2018 году. Ему будут подчинены боевые батальонные группы НАТО, прибывшие в рамках «усиленного передового присутствия». В настоящее время это четыре боевые батальонные группы, которые Альянс разместил в Польше и странах Балтии.


Таким образом, на северо-востоке Польши, бок о бок с 16-й механизированной дивизией, формируется еще одна, на этот раз многонациональная дивизия. Пока еще не известно, какие части будут входить в состав формируемого соединения (кроме перечисленных батальонных групп, которые уже размещены в Польше и странах Балтии), но можно предположить, что еще как минимум две механизированных бригады будут развернуты непосредственно у Калининградской области.


Уже неоднократно поднимался вопрос о чрезмерном наращивании войск Альянса у границ Беларуси и России. Не становится исключением и ситуация на северо-востоке Польши. Если сейчас в дополнение к уже существующей польской дивизии добавится еще одна, многонациональная, то можно смело делать вывод, что Брюссель готовит ударную группировку для проведения наступательной операции в направлении Калининграда. Ведь для обороны небольшого по сути участка местности полякам было бы достаточно одной-двух бригад. А двум дивизиям будет тесновато в обороне. Так что, других вариантов для обоснования такого экстренного наращивания сил пока не находится.


Николай Астровский
09.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Проекты
NATO

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