США заподозрили Китай в древних планах по уничтожению Америки



Военнослужащий ВС США.

Источник: Игорь Зарембо/РИА Новости Военнослужащий ВС США.Источник: Игорь Зарембо/РИА Новости

Американское издание National Interest со ссылкой на исследование RAND Corporation опубликовало неожиданную и спорную версию милитаристских планов Китая в отношении Америки.

По мнению заокеанских аналитиков, Китай в отношении США последовательно реализует стратегию, описанную знаменитым китайским полководцем Сунь Цзы еще 2500 лет назад.

Авторы доклада считают, что Китай в случае войны с США в первую очередь постарается блокировать высокоточное оружие, которым обладает американская армия.

Для этого основной упор НОАК сделает на выведение из строя американских систем обработки данных и передачи приказов командования. В результате действия авиации, армии и флота будут хаотичными и не смогут привести к успеху.

Интересно, что авторы доклада, как говорится, "по себе судят". Они признают, что именно такую стратегию США применяли в операции "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году. Теперь этому же научился и Китай.

Свои спорные выводы американские военные делают на основании доклада НОАК, который был несколько ранее опубликован в издании South China Morning Post. Их него следует, что Китай отобрал 120 лучших специалистов в области искусственного интеллекта и квантовых технологий для работы над новыми видами вооружений.

Стоит добавить, что древнекитайский стратег и философ Сунь Цзы жил в VI веке до нашей эры. Более всего он известен записанным на бамбуковых планках трактатом "Искусство войны". Он был обнаружен в 1972 году в захоронении начала эпохи Хань.

Этот трактат актуален до сих пор тем, что в нем детально разработаны методы внешней разведки, которые и сегодня применяются всеми спецслужбами мира.

Дмитрий Григорьев