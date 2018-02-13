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Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии

13.02.2018 Российская газета 657 1
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ЗРК "Бук-М2Э"
ЗРК "Бук-М2Э" ВС Сирии.
Источник: Encyclopedia of Syrian military

В отражении атаки израильских самолетов на объекты в Сирии были задействованы все средства ПВО арабской республики. В воздух поднялись даже истребители-перехватчики МиГ-25ПД.




Как выясняется, по нарушителям воздушных рубежей было выпущено около двух десятков ракет не только ранее упоминавшихся комплексов С-125, "Печора-2М", С-200 "Вега-Э", но также "Бук-М2Э", "Панцирь-С1", 2К12 "Квадрат".

Фрагменты ракеты последнего комплекса были обнаружены в соседнем Ливане. Горящие обломки реактивного снаряда рухнули возле одного из домов, к счастью, никого не задев.

Военные эксперты напоминают, что именно ЗРК "Квадрат" в июне 1982 сбил в небе над Ливаном израильский самолет-разведчик RF-4E.

2К12 поступили на вооружение сирийских ПВО в начале 70-х годов и достаточно эффективно действовали во время войны 1973 года. По итогам октябрьских боев расчеты этих комплексов отчитались почти о шести десятках уничтоженных летательных аппаратов противника.

Несмотря на то, что уже в 90-е годы данные ЗРК стали считать устаревшими, сирийские военные не спешили снимать их с вооружения. И сейчас они по-прежнему находятся на боевом дежурстве. Правда, некоторое количество гусеничных машин ГМ-578, на которые монтировались элементы данного комплекса, были использованы для установки 57-мм пушек С-60. Эти импровизированные боевые машины огневой поддержки успешно применяли в боях с террористами.
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
Бук-М2
КУБ
МиГ-25
Печора-2М
С-125
С-200

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 3396
387
№1
13.02.2018 12:14
Двадцать ракет против одного потерянного Ф-16.
Не лучшая статистика.
Что египтянам, что сирийцам - лишь бы кнопку пуск нажать.
+1
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