Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии



ЗРК "Бук-М2Э" ВС Сирии.

Источник: Encyclopedia of Syrian military ЗРК "Бук-М2Э" ВС Сирии.Источник: Encyclopedia of Syrian military

В отражении атаки израильских самолетов на объекты в Сирии были задействованы все средства ПВО арабской республики. В воздух поднялись даже истребители-перехватчики МиГ-25ПД.

Как выясняется, по нарушителям воздушных рубежей было выпущено около двух десятков ракет не только ранее упоминавшихся комплексов С-125, "Печора-2М", С-200 "Вега-Э", но также "Бук-М2Э", "Панцирь-С1", 2К12 "Квадрат".

Фрагменты ракеты последнего комплекса были обнаружены в соседнем Ливане. Горящие обломки реактивного снаряда рухнули возле одного из домов, к счастью, никого не задев.

Военные эксперты напоминают, что именно ЗРК "Квадрат" в июне 1982 сбил в небе над Ливаном израильский самолет-разведчик RF-4E.

2К12 поступили на вооружение сирийских ПВО в начале 70-х годов и достаточно эффективно действовали во время войны 1973 года. По итогам октябрьских боев расчеты этих комплексов отчитались почти о шести десятках уничтоженных летательных аппаратов противника.

Несмотря на то, что уже в 90-е годы данные ЗРК стали считать устаревшими, сирийские военные не спешили снимать их с вооружения. И сейчас они по-прежнему находятся на боевом дежурстве. Правда, некоторое количество гусеничных машин ГМ-578, на которые монтировались элементы данного комплекса, были использованы для установки 57-мм пушек С-60. Эти импровизированные боевые машины огневой поддержки успешно применяли в боях с террористами.