У "Арматы" будет суперпушка?



Танк Т-14 "Армата" ("объект 148").

Источник: otvaga2004.mybb.ru Танк Т-14 "Армата" ("объект 148").Источник: otvaga2004.mybb.ru

Когда создавали 125-миллиметровую танковую пушку Д-91Т или 2А66, она должна была поражать почти любой танк НАТО. В конструкцию орудия включили множество усовершенствований, как и в предназначенные для него боеприпасы. Но несмотря на многочисленные преимущества, ее так и не приняли на вооружение из-за большой стоимости и несовместимости с боеприпасами более ранних образцов. Сегодня, когда Россия устанавливает орудие 2А82-1М на танке Т-14 "Армата", какие уроки мы можем извлечь из последнего серьезного проекта по созданию "суперпушки" калибра 125 миллиметров?

Проект 2А66 начали осуществлять из опасений, что пушка 2А46, которую устанавливали на советских танках Т-61, Т-72 и Т-80, окажется неэффективной по сравнению с усовершенствованиями в танковой технике НАТО. 2А66 предназначалась для нового подкалиберного снаряда, у которого было избыточное по сравнению с боеприпасами 2А46 давление. Поэтому у новой пушки был более длинный ствол и, что примечательно, дульный тормоз, который помогал контролировать ударную волну и отводил газы более мощного снаряда. В отличие от более ранних советских образцов дульных тормозов, скажем, для танка ИС, тормоз на пушке 2А66 не уменьшал саму силу, а использовался в основном для отвода газов выстрела с линии визирования. Несмотря на эти усовершенствования, 2А66 сохранила примерно те же внутренние размеры, что и 2А46, так как планировалось, что ее будут устанавливать на всех модернизируемых моделях советских танков. Одним таким примером стал опытный образец танка Т-72Б, оснащенный пушкой 2А66. Внешние размеры остались там практически без изменений, а вот внутренние довольно существенно поменялись. Для 2А66 также создали боеприпасы новой серии, в которых использовался обедненный уран. Это были оперенные бронебойные снаряды с отделяющимся поддоном "Анкер-1" и "Анкер-2", а также новые противотанковые кумулятивные и управляемые противотанковые снаряды. Но увеличение давления боеприпасов "Анкер" требовало увеличить объем зарядной каморы. Из-за этого новая пушка уже не подходила для старых снарядов калибра 125 миллиметров. Однако инженеры поняли, что затраты на переоснащение всех советских танков пушкой 2А66 с новыми боеприпасами будут огромными. В результате решили, что 2А66 станет орудием для танков будущего, после чего посчитали, что ее мощи недостаточно, и проект пушки положили под сукно, отдав предпочтение образцам калибра 152 миллиметра. Но до этого данными орудиями оснастили опытные образцы танков "Объект 187", "Объект 188" и 490А.

Похоже, что русские усвоили уроки разработки 2А66. Новое орудие танка "Армата" 2А8201М должно быть совместимо с боеприпасами калибра 125 миллиметров (по имеющейся информации, оно должно обладать возможностью вести стрельбу всеми штатными типами 125-мм снарядов, вне зависимости от длины сердечника, что вызвано новой конструкцией автомата заряжания), но при этом сохранить размеры танковой пушки 2А46М. Одним из возможных компонентов модернизации Т-90М могла стать замена пушки 2А46М моделью 2А82. Проект 2А66 мертв, но благодаря ему русские обрели ценный опыт оптимизации 125-мм орудия, что позволило увеличить давление в канале ствола и скорость полета снаряда, сохранив при этом конструктивные характеристики. Теперь они на основе полученного опыта совершенствуют свой новый танк Т-14 "Армата". Остается лишь надеяться, что Соединенные Штаты сделают то же самое со своей программой создания танковой пушки XM360.

Чарли Гао изучал политологию и компьютерные науки в Гринелл-колледже. Он часто выступает с комментариями по вопросам обороны и национальной безопасности.

Чарли Гао (Charlie Gao)

The National Interest, США