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Иран представил новую баллистическую ракету

13.02.2018 Военное обозрение 264 0
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Иран представил в воскресенье новую баллистическую ракету "Кадр" (Qadr), передает агентство Fars.

Жидкотопливная ракета дальностью полета 2 тысячи километров была представлена публике в ходе мероприятий в честь 39-ой годовщины исламской революции в Тегеране. Ракета может быть оснащена разделяющейся головной частью для поражения различных целей. Запуск ракеты возможен как с подвижной пусковой установки, так и из пусковой шахты. Ракета оснащена системой, которая позволяет скрыть ее передвижения от радаров.

http://en.farsnews.com

Также была представлена "Фаджр-5" — ракета, произведенная иранскими военными для поражения целей ближней дальности

— сказано в сообщении. Кроме того, были продемонстрированы противотанковая управляемая ракета "Туфан-2М" и иранская подводная лодка класса "Фатех", проходящая последние испытания перед поступлением на вооружение.

Представление нового вооружения проходило на фоне конфликта Ирана с Израилем, обострившимся накануне, 10 февраля. Последний перехватил запущенный с территории Сирии иранский беспилотник в ночь на 10 февраля и счел это вторжением на свою территорию. После чего израильские военные атаковали "иранские цели в Сирии" — "системы управления" БПЛА.
12.02.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Иран
Сирия
Проекты
БПЛА

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