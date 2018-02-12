Великобритания отложит создание двух новых ядерных подлодок
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Подводная лодка Vigilant ВМС Великобритании. Архивное фото.
Источник: © Flickr / Defence Images
Командование Вооруженными силами Великобритании намерено отложить создание седьмой и восьмой атомных подлодок с ракетно-торпедным вооружением типа Astute с целью экономии средств. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на британскую газету Daily Express, которой удалось ознакомиться с соответствующим документом ВМС.
По словам его авторов, строительство субмарин "может быть отложено". По оценке экспертов, это "серьезно повлияет на [оборонный] потенциал".
Таким образом на вооружении британских ВМС окажется шесть подлодок такого типа вместо восьми, как было запланировано в оборонной программе для эффективной защиты как субмарин типа Vanguard, оснащенных ракетами Trident , так и защиты Соединенного Королевства от противника.
В ближайшее десятилетие военный бюджет страны, согласно сообщению британских СМИ, может быть уменьшен на 20 млрд ($27,7 млрд). При этом разработаны планы по сокращению численности армии более чем на 14 тыс. человек. Предполагается, в частности, объединить подразделения десантников и морских пехотинцев.
Astute - наиболее современный тип подлодок британских ВМС, они были спроектированы во второй половине 1990-х годов и стали дальнейшим развитием субмарин Trafalgar. По утверждению Daily Express, эти субмарины оснащены гидролокаторами, которые способны засечь корабли, выходящие из гавани Нью-Йорка, находясь в подводном положении в проливе Ла-Манш.
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12.02.2018
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