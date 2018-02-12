Новосибирский приборостроительный завод в прошлом году запустил в серийное производство 13 новых оптических приборов



Аппаратура Швабе.

Источник: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе" Аппаратура Швабе.Источник: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Результаты разработки и выпуска оптической продукции обсуждены на совещании, которое прошло Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ) с участием мэра Новосибирска Анатолия Локотя, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе" госкорпорации Ростех.

"Специалисты оптической отрасли в 2017 году запустили в серийное производство 13 новых приборов - тепловизионный модуль, дневные прицелы сменного увеличения, очки для наблюдения и ориентирования на местности в темное время суток, тепловизионные прицелы, а также кронштейны для установки оптического прицела на оружие", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в понедельник.

По словам генерального директора НПЗ Василия Рассохина, на которого ссылается пресс-служба, мэр высоко оценил вклад НПЗ в развитие промышленности и экономики Сибирского федерального округа, отметив при этом значимость развития гражданского приборостроения и модернизации, продуктивность применяемых на заводе методов труда и слаженность производственных процессов.

Сообщается, что А.Локоть ознакомился с работой оптического цеха, а также посетил участок производства асферических линз, осмотрел механический комплекс завода.

НПЗ является крупнейшим в России изготовителем переносных приборов наблюдения и прицельной техники для охоты и спорта. По итогам минувшего года предприятие признано лучшим в оптической отрасли РФ по целому ряду экономических и производственных показателей.