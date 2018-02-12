ЗРПК "Панцирь-С1" в полной мере соответствует всем требованиям по борьбе с современными и перспективными СВН



Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.

Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1.Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

ЦАМТО, 12 февраля. Среди лучших образцов продукции военного назначения российского производства, упоминаемой, в том числе в "сирийском" контексте, традиционно отмечается ЗРПК Панцирь-С.

Ниже приведено сообщение на данную тему, опубликованное на сайте ФСВТС 26 января и продублированное на сайте АО "Рособоронэкспорт" 12 февраля.

"Выступая на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации в конце декабря 2017 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу назвал ЗРПК "Панцирь-С1" в числе систем, которые обеспечили полное превосходство Воздушно-космических сил РФ в сирийском воздушном пространстве. Он подчеркнул, что благодаря этим видам военной техники "не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме".

Это мнение разделяют не только инозаказчики, среди которых комплекс пользуется высоким спросом, но и представители экспертного общества и профильных СМИ.

Так, американское издание The National Interest недавно опубликовало статью под заголовком "Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" – идеальное оружие для отражения массированных атак с применением беспилотников. Ничего подобного в США нет".

В статье подчеркивается, что ЗРПК "Панцирь" хорошо зарекомендовал себя в борьбе с беспилотниками в Сирии и что в ближайшей перспективе ни у США, ни у других стран не появится ни одной подобной системы ПВО ближнего действия.

По словам журналиста The National Interest, действующие в Сирии "Панцири" не привлекли такого внимания, как системы ПВО С-400. Между тем эта система выступает в качестве последней линии обороны в составе ПВО, и именно от ее эффективной работы зависят возможности противодействия низколетящим самолетам, вертолетам, беспилотникам и ракетам. Эта способность, по мнению автора, приобретает в современных условиях решающее значение.

Действительно ЗРПК "Панцирь-С1" в настоящее время и на ближайшую перспективу в полной мере соответствует всем предъявленным требованиям по борьбе с современными средствами воздушного нападения (СВН) благодаря следующим особенностям построения:

- комбинированное ракетно-пушечное вооружение, позволяющее создать сплошную зону поражения до 20 км по дальности и до 15 км по высоте;

- помехозащищенная многорежимная и многоспектральная радиолокационно-оптическая система управления, работающая в дециметровом (дм), миллиметровом (мм) и инфракрасном (ИК) диапазонах длин волн;

- автоматический режим работы;

- возможность стрельбы в движении и с коротких остановок;

- малое время реакции – 4-6 сек. за счет автоматического сопровождения до 40 целей станцией обнаружения целей (СОЦ) и выдачи целеуказания с высокой точностью, обеспечивающее быстрый допоиск и захват целей многофункциональной радиолокационной станцией сопровождения целей (МРЛС) и оптико-электронной системой (ОЭС);

- автономность боевого применения и координация действий в батарее;

- одновременный обстрел четырех целей в секторе +-45 град. по азимуту и углу места.

Новаторский подход к проектированию комплекса "Панцирь-С1", реализующий модульный принцип построения, позволяет с минимальными затратами интегрировать комплекс в существующие системы технического обслуживания, обучения и тылового снабжения, принятые в войсках у конкретного заказчика. Также этот принцип позволяет создавать модификации комплекса, учитывающие конкретные геотопографические условия применения комплекса заказчиком.

Правильность заложенных технических решений и высокие характеристики комплекса "Панцирь" подтверждены приемочными и Государственными испытаниями, проведены более 500 пусков ЗУР, ведется серийное производство в рамках государственного оборонного заказа и в интересах иностранных заказчиков.

Высокие технические характеристики ЗРПК "Панцирь-С1" обеспечивают системе ПВО, оснащенной этим комплексом, значительное преимущество перед комплексами ПВО ближнего действия зарубежных стран.

Система поставляется на экспорт и пользуется высоким спросом у иностранных заказчиков".