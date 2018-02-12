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Компания "Сухой" получила лицензию на образовательную деятельность

13.02.2018 ПАО "Компания "Сухой" 311 0
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ИМА БК
В научно-техническом центре информационно-управляющих систем компании «Сухой» идет тестирование ИМА БК.
Источник: http://uacrussia.livejournal.com

Департамент образования Правительства Москвы выдал лицензию на оказание образовательных услуг Корпоративным университетом Компании "Сухой" на московской площадке Компании (Корпоративный центр и Филиал ОКБ Сухого).

Решению о выдаче лицензии предшествовало предоставление пакета документов в соответствии с Законом об образовании РФ и выездная проверка условий оказания образовательных услуг в Компании "Сухой".

Теперь Компания имеет право выдавать удостоверения установленного образца по итогам повышения квалификации руководителей и специалистов, а также присваивать квалификацию по необходимым рабочим специальностям.

В ходе подготовки к получению лицензии был переработан ряд учебных программ. Было также проведено обучение преподавателей особенностям образовательной деятельности в соответствии с Законом об образовании РФ.

Получение лицензии позволит Корпоративному университету Компании "Сухой" предоставлять образовательные услуги внешним заказчикам, нуждающимся в управленческой подготовке сотрудников. До получения лицензии Корпоративный университет мог оказывать сторонним организациям только консультативные услуги. Тем не менее, за время работы Корпоративного университета объем этих услуг достиг 13 млн. рублей. Среди клиентов Корпоративного университета такие предприятия и организации как ЦНИИ "Электроприбор", НПО им С.А. Лавочкина, ОАО "Ил", НПО "Сатурн", Казанский вертолетный завод, Правительство Москвы, Правительство Хабаровского края, Астраханский государственный университет, ПАО "ЧТПЗ".

Корпоративный университет Компании "Сухой" был основан в 2006 году. За это время управленческую подготовку прошли несколько сотен действующих и будущих руководителей Компании "Сухой", а также десятки руководителей АО "ГСС", СП "СуперДжет Интернешнл", АО "Аэрокомпозит", РСК "МиГ", НПО им С.А. Лавочкина, ОАО "Ил".

Выпускники Корпоративного университета занимают высокие управленческие позиции не только в Компании "Сухой", но и на ряде других предприятий, входящих в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Компания "Сухой" входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "Компания "Сухой"
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Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
Аэрокомпозит ЗАО
ГСС
Ил
КВЗ
МиГ РСК
НПО Лавочкина
ОАК
Сатурн НПО
Сухой ПАО
Электроприбор
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