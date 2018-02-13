Начато строительство головного израильского корвета проекта Saar 6

7 февраля 2018 года в Киле на судостроительном предприятии Kieler Werft (бывшая верфь Howaldtswerke-Deutsche Werft AG - HDW) германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (TKMS) состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительство головного корвета проекта Saar 6 из четырех заказанных для ВМС Израиля. Церемония была произведена без особой огласки и представители СМИ на нее допущены не были.

Проектное изображение перспективного израильского корвета проекта Saar 6 в последнем варианте. Обращает на себя отсутствие 76-мм универсальной артиллерийской установки (с) Армия обороны Израиля

Межправительственное израильско-германское соглашение о проектировании и строительстве для ВМС Израиля четырех корветов проекта Saar 6 было подписано в мае 2015 года. Стоимость постройки должна составить 430 млн евро, из которых 115 млн евро покроет правительство Германии (как можно понять, 430 млн евро составит только стоимость постройки кораблей в Германии объединением TKMS, без стоимости израильского вооружения и радиоэлектронного оборудования, которое будет устанавливаться израильской стороной самостоятельно в Израиле). Головной корвет (фактически корпус) должен быть передан израильской стороне в конце 2019 года, а четвертый - в конце 2021 года. Все четыре корабля после установки израильского вооружения и радиоэлектронного оборудования должны быть введены в состав ВМС Израиля в 2020-2022 годах (впрочем, менее оптимистичные прогнозы предсказывают, что головной корабль будет фактически введен в строй не ранее середины-конца 2021 года). Общая стоимость программы приобретения данных кораблей оценивается в Израиле в 3 млрд долл.

Субподрядчиком Kieler Werft TKMS в постройке корветов Saar 6 выступит другая кильская верфь German Naval Yards Kiel, входящая в состав объединения German Naval Yards Holdings группы Nobiskrug GmbH, которая входит в международный финансово-промышленный холдинг Privinvest, контролируемй семьей ливанского маронитского бизнесмена Искандера Сафа (в Ливане семейству Сафа приписывают длительные связи с израильскими спецслужбами).

Проект Saar 6 разработан на основе германского проекта МЕКО А100 (и вариации для ВМС Германии проекта К130). Полное водоизмещение корвета проекта Saar 6 превысит 2000 тонн, длина корабля составляет 90 м, ширина 13,5 м и осадка более 4 м. Энергетическая установка дизельная двухвальная, скорость полного хода 26 узлов. Экипаж около 70 человек.

Особенностью проекта Saar 6 является исключительно мощное для корабля таких размеров противовоздушное и противоракетное вооружение, которое включает 32-зарядную установку вертикального пуска ЗРК средней и большой дальности Barak 8 и две 40-зарядные пусковые установки системы тактической ПРО С-Dome (морской версии комплекса ПРО Iron Dome). Также корабль получит восемь (или даже 16) пусковых установок противокорабельных ракет (Boeing Harpoon Block 2 или перспективной израильской IAI Gabriel Mk 5), 324-мм торпедные аппараты для противолодочных торпед Raytheon Mk 54 и вертолет Sikorsky SH-60 Seahawk с постоянным базированием в ангаре. В то же время, видимо, на корабле не будет устанавливаться 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo (Oto Melara) Super Rapid, и артиллерийское вооружение будет ограничено двумя 25-мм дистанционно управляемыми артиллерийскими установками Rafael Typhoon (с возможностью применения с этих установок также ракет Rafael Spike-ER). Основой радиоэлектронного вооружения корабля станет многофункциональный радиолокационный комплекс IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR с неподвижным размещением радиолокационных антенн с АФАР.

Визуализация корвета проекта Saar 6 (с) видео Армии обороны Израиля:

Церемония первой резки стали для головного израильского корвета проекта Saar 6 на верфи TKMS в Киле 07.02.2018 (с) ВМС Израиля :