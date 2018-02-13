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Сингапур показал БМП нового поколения

13.02.2018 Военный паритет 410 2
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NGAFV
Бронированная боевая машина следующего поколения (Next Generation Armoured Fighting Vehicle - NGAFV), представленная на выставке Singapore AirShow 2018 компанией ST Engineering.
Источник: Army Recognition

"Военный Паритет", 12 февр. 2018 – На выставке Singapore AirShow 2018 компания ST Engineering впервые представила публике бронированную боевую машину следующего поколения (Next Generation Armoured Fighting Vehicle - NGAFV). Транспортное средство разработано для замены старых бронетранспортеров M113A2 (Ultra M113), которые находятся на вооружении сингапурской армии с начала 1970-х годов.

БМП NGAFV является результатом тесного сотрудничества между вооруженными силами Сингапура, DSTA (Агентство по оборонной науке и технике) и компанией ST Kinetics of Singapore как производителя боевых машин.

В марте 2017 года компания Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering) объявила о том, что отделение наземных систем Singapore Technologies Kinetics Ltd (ST Kinetics) подписало контракт с министерством обороны Сингапура на производство и поставку бронированных машин.

Поставка БМП нового поколения начнется в 2019 году, предусмотрены варианты командной машины и БРЭМ. Машина базируется на гусеничном шасси, оснащенном дистанционно управляемой оружейной станцией, вооруженной 30 мм автоматической пушкой, спаренным пулеметом калибра 7,62 мм и восемью 76 мм дымовыми гранатометами, экипаж три человека, включая водителя, командира и стрелка, в десантном отсеке размещаются восемь пехотинцев. Масса БМП 29 т, длина 6,9 м, ширина 3,28 м, высота 3,2 м.

Корпус NGAFV выполнен из сварных стальных листов, которые могут быть дополнительно оснащены аппликационным слоем пассивной брони для увеличения защиты от баллистических и минных угроз. БМП сконструирован по модульному принципу, предлагающем возможность снятия и замены броневых пакетов в соответствии с новыми угрозами и требованиями клиентов.

БМП оснащена современной информационной сетью с полностью интегрированным набором камер, обеспечивающих экипажу машины высокую осведомленность о тактической обстановке.
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сингапуp
Продукция
M113 БТР
БМП-2
Компании
ST Engineering

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
4KOt
354
№1
13.02.2018 12:23
Курганец 12,5  )
0
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RU
Байкал57
628
№2
13.02.2018 12:32
Мечта гранатометчика сказал бы В.Макаровы бывший начгенштаба.
0
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