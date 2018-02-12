Латвия купит ПТРК Spike немецкой сборки



Ракетный комплекс Spike.

Источник: www.defenseworld.net Ракетный комплекс Spike.Источник: www.defenseworld.net

"Военный Паритет", 12 февр. 2018 – По информации газеты The Baltic Times, министр обороны Латвии подпишет соглашение с немецкой компанией EuroSpike GmbH о покупке израильских ПТРК Spike. EuroSpike является основным подрядчиком по продаже семейства ракет Spike для европейских клиентов.

Развитие противотанкового потенциала является одним из основных проектов сил обороны Латвии. Комплексами будут оснащаться пехотные подразделения, а также гусеничные БРМ CVRT. Планируется, что ПТРК будет принят на вооружение латвийской армии к 2023 году.

В настоящее время ПТРК "Спайк" разных конфигураций приняты на вооружение 28 странами мира, включая Азербайджан, Бельгию, Чили, Колумбию, Хорватию, Чехию, Эквадор, Германию, Индию, Израиль, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Перу, Польшу, Португалию, Южную Корею, Румынию, Сингапур, Словению, Испанию, Великобританию.

EuroSpike GmbH является совместным предприятием Diehl BGT Defense GmbH & Co. KG (Юберлинген, Германия), Rheinmetall Defense Electronics GmbH (Бремен, Германия) и Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Хайфа, Израиль).

Семейство "Спайк" состоит из ракет, предназначенных для наземных, воздушных и морских платформ разных дальностей для поражения различных целей. Ракеты имеют сложные электрооптические датчики с инфракрасной визуализацией цели для дневного/ночного всепогодного применения, тандемную боеголовку. Версия NLOS (Non Line Of Sight) имеет максимальную дальность стрельбы 25 км.

Non-line of sight - это термин, который часто используется, когда радионаведение от внешнего источника и приемник ракеты не находятся в прямой визуальной линии. Существуют два основных типа ракет Spike – вариант ER, который представляет собой многоцелевую ракетную систему увеличенной дальности для установки на транспортных платформах, включая вертолеты, скоростные лодки и боевые машины, и версии MR и LR (переносной ПТРК).