«Технодинамика» готова обеспечить китайские гражданские самолеты системами зажигания для двигателей
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Холдинги «Технодинамика».
Источник: http://avia-equipment.ru/
Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) и китайская компания AVIC Shaanxi Aero Electric Co., Ltd. подписали протокол о сотрудничестве в области разработки и производства систем зажигания и их компонентов.
В рамках соглашения «Технодинамика» (предприятие УНПП «Молния») рассматривается как партнер по разработке системы зажигания для двигателя, предназначенного для установки на узкофюзеляжные ближне-среднемагистральные гражданские самолеты. Кроме того, запланированы работы по оценке возможности заключения договора поставки специальных слюдобумажных конденсаторов производства «Технодинамики» с целью дальнейшего использования в агрегатах зажигания разработки и производства SAEC.
«Такой интерес со стороны китайских партнеров к продукции «Технодинамики» говорит о качестве и конкурентоспособности выпускаемых нами изделий, – прокомментировал подписание протокола генеральный директор холдинга Игорь Насенков. – Мы ожидаем, что в будущем наше сотрудничество будет расширяться, а число совместных проектов – расти».
На данном этапе планируемые объемы поставок составят не менее 200 систем зажигания для гражданского двигателя, а также не менее 1000 конденсаторов.
Напомним, в июле прошлого года в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2017» состоялась рабочая встреча представителей AVIC SAEC с представителем Госкорпорации Ростех, руководителями АО «Технодинамика» и АО УНПП «Молния». Результатом встречи стало решение развивать сотрудничество в сфере создания систем и агрегатов для гражданской авиации.
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12.02.2018
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