ЦС "Звездочка" поставил подруливающие устройства для оснащения кораблей проекта 15310



Спасательное буксирное судно "Звездочка" пр.20180 обеспечивает испытания глубоководного аппарата АС-39 "Консул" пр.16811, май 2011 г. (фото из архива Curious). Спасательное буксирное судно "Звездочка" пр.20180 обеспечивает испытания глубоководного аппарата АС-39 "Консул" пр.16811, май 2011 г. (фото из архива Curious).

Мощность устройств составляет 2 МВт, а диаметр винта - 2,5 метра

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звёздочка" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") завершил изготовление первого комплекта подруливающих устройств для кораблей проекта 15310, строящихся на Зеленодольском заводе им. Горького. Готовые изделия отгружены заказчику, сообщила пресс-служба ОСК.

"Два подруливающих устройства мощностью 2 МВт и диаметром винта 2,5 метра предназначены для строящихся судов-кабелеукладчиков проекта 15310. В рамках контракта ЦС "Звёздочка" уже поставил судостроителям элементы системы управления пропульсивного комплекса и фундаментов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следующим этапом поставок станут винто-рулевые колонки мощностью 4,5 МВт, которые сейчас изготавливаются производством пропульсивных систем Центра судоремонта "Звёздочка".

Кабельные суда (кабелеукладчики) проекта 15310 "Волга" и "Вятка", строящиеся по проекту компании "Хотча Морское Проектирование", являются первыми в истории отечественного судостроения судами подобного класса и предназначены для прокладки, подъема, ремонта волоконно-оптических кабельных линий связи, в том числе, в условиях крайнего Севера. Их закладка состоялась в январе 2015 года.

Водоизмещение кораблей проекта 15310 - около 8000 тонн, длина - 140 м, ширина - 19 м, осадка - 4 м; автономность - 50 суток.