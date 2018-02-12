В Армении российские летчики "уничтожили" аэродром условного противника



Многоцелевой истребитель МиГ-29.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Многоцелевой истребитель МиГ-29.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Летчики истребителей МиГ-29 и вертолетов армейской авиации Ми-24П и Ми-8МТ российской авиационной военной базы "Эребуни" в Армении уничтожили военный аэродром условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Учебно-тренировочные полеты проводились в дневное и ночное время суток.

"При выполнении полетных заданий в сложных метеорологических условиях горной местности экипажи вертолетов нанесли огневое поражение условному противнику по авиационной технике, объектам инфраструктуры аэродрома и разрушили взлетно-посадочную полосу", - сказал Астафьев.

Летчики МиГ-29 отработали действия по воздушному прикрытию армейской авиации от наземных систем ПВО условного противника, поражению аэродрома и средств связи электронными пусками авиационных ракет. На тренировке экипажи истребительной МиГ-29 и армейской Ми-24П и Ми-8МТ авиации выполнили более 20 самолетных и вертолетных вылетов.