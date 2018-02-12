Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Армении российские летчики "уничтожили" аэродром условного противника

13.02.2018 РИА Новости 200 0
0
Понравилась новость?
 +1
Многоцелевой истребитель МиГ-29
Многоцелевой истребитель МиГ-29.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Летчики истребителей МиГ-29 и вертолетов армейской авиации Ми-24П и Ми-8МТ российской авиационной военной базы "Эребуни" в Армении уничтожили военный аэродром условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Учебно-тренировочные полеты проводились в дневное и ночное время суток.

"При выполнении полетных заданий в сложных метеорологических условиях горной местности экипажи вертолетов нанесли огневое поражение условному противнику по авиационной технике, объектам инфраструктуры аэродрома и разрушили взлетно-посадочную полосу", - сказал Астафьев.

Летчики МиГ-29 отработали действия по воздушному прикрытию армейской авиации от наземных систем ПВО условного противника, поражению аэродрома и средств связи электронными пусками авиационных ракет. На тренировке экипажи истребительной МиГ-29 и армейской Ми-24П и Ми-8МТ авиации выполнили более 20 самолетных и вертолетных вылетов.
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
Ми-24
Ми-8
Ми-8МТ
МиГ-29
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:47
  • 24
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
  • 13.02 12:32
  • 2
Сингапур показал БМП нового поколения
  • 13.02 12:31
  • 21
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 13.02 12:20
  • 123
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
  • 13.02 12:14
  • 1
Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии
  • 13.02 12:09
  • 1293
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 12:08
  • 1
Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
  • 13.02 12:01
  • 4
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 13.02 11:47
  • 4
Насколько безопасен в эксплуатации самолет Ан-148
  • 13.02 11:38
  • 2
Начато строительство головного израильского корвета проекта Saar 6
  • 13.02 11:16
  • 25
За последние пять лет для ВФМ построили более 60 кораблей и катеров
  • 13.02 11:11
  • 16
Сирия: части САА и «ЧВК Вагнера» передислоцированы к границе с Израилем
  • 13.02 10:13
  • 18
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 13.02 09:34
  • 6260
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.02 08:20
  • 1
Разработчик военных лазеров академик Гаранин получил грамоту правительства
другие обсуждаемые темы