Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
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Сергей Чемезов.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Сергей Чемезов отметил, что "со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем"
ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Россия может продавать свою зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" и США, если они этого захотят. Такое мнение высказал глава Ростеха Сергей Чемезов в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post.
"С-400 - не наступательная, а оборонительная система. Мы можем продавать ее американцам, если они этого захотят. Таким образом, со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности", - отметил он, отвечая на вопрос о том, какова причина продажи Турции С-400 со стратегической точки зрения.
Чемезов подчеркнул, что в "напряженных политических условиях" страны пытаются обеспечить ее безопасность, поэтому "спрос на системы противоракетной обороны высок". "Многие страны хотели бы купить такие системы, и у нас есть много заказов. Я не говорю, что мы не конкурируем с американцами, но, согласно моей информации, наша система лучше", - отметил глава Ростеха.
Он напомнил, что Россия подписала с Турцией соглашение о поставках С-400. "Мы уже начали производство, мы должны начать поставки в 2019 году. И с Саудовской Аравией мы находимся в процессе переговоров - окончательного решения пока нет", - пояснил он, отказавшись назвать другие страны, заинтересовавшиеся в российском ЗРК.
Система "Триумф" принята на вооружение в РФ в 2007 году. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, способна поражать цели в ближнем космосе.
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11.02.2018
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