Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят

13.02.2018 ТАСС 259 1
0
Понравилась новость?
 0
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Сергей Чемезов отметил, что "со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем"

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Россия может продавать свою зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" и США, если они этого захотят. Такое мнение высказал глава Ростеха Сергей Чемезов в опубликованном в субботу интервью газете The Washington Post.

"С-400 - не наступательная, а оборонительная система. Мы можем продавать ее американцам, если они этого захотят. Таким образом, со стратегической точки зрения в этом нет никаких проблем. И я не вижу никаких проблем для России с точки зрения безопасности", - отметил он, отвечая на вопрос о том, какова причина продажи Турции С-400 со стратегической точки зрения.

Чемезов подчеркнул, что в "напряженных политических условиях" страны пытаются обеспечить ее безопасность, поэтому "спрос на системы противоракетной обороны высок". "Многие страны хотели бы купить такие системы, и у нас есть много заказов. Я не говорю, что мы не конкурируем с американцами, но, согласно моей информации, наша система лучше", - отметил глава Ростеха.

Он напомнил, что Россия подписала с Турцией соглашение о поставках С-400. "Мы уже начали производство, мы должны начать поставки в 2019 году. И с Саудовской Аравией мы находимся в процессе переговоров - окончательного решения пока нет", - пояснил он, отказавшись назвать другие страны, заинтересовавшиеся в российском ЗРК.

Система "Триумф" принята на вооружение в РФ в 2007 году. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, способна поражать цели в ближнем космосе.
11.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Чемезов Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
VK
712
№1
13.02.2018 12:08
то были вопли, то Турляндии продаём с400, мол сливаем секреты, а тут Чемезов такое сказанул и все молчат.

Звезды в шоке? :)
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:47
  • 24
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
  • 13.02 12:32
  • 2
Сингапур показал БМП нового поколения
  • 13.02 12:31
  • 21
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 13.02 12:20
  • 123
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
  • 13.02 12:14
  • 1
Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии
  • 13.02 12:09
  • 1293
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 12:08
  • 1
Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
  • 13.02 12:01
  • 4
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 13.02 11:47
  • 4
Насколько безопасен в эксплуатации самолет Ан-148
  • 13.02 11:38
  • 2
Начато строительство головного израильского корвета проекта Saar 6
  • 13.02 11:16
  • 25
За последние пять лет для ВФМ построили более 60 кораблей и катеров
  • 13.02 11:11
  • 16
Сирия: части САА и «ЧВК Вагнера» передислоцированы к границе с Израилем
  • 13.02 10:13
  • 18
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 13.02 09:34
  • 6260
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.02 08:20
  • 1
Разработчик военных лазеров академик Гаранин получил грамоту правительства
другие обсуждаемые темы