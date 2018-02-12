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Российские военные провели успешное испытание новой противоракеты

13.02.2018 ТАСС 290 0
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Испытательный пуск, предположительно, новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М)
Испытательный пуск, предположительно, новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 23.11.2017.
Источник: Министерство обороны России

Сообщается, что она способна отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения



МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские военные провели успешный испытательный запуск модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".

"Мы успешно провели очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы ПРО, которая выполнила программу испытаний. Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства", - передает газета слова председателя комиссии по проведению заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС полковника Андрея Приходько.

Испытанная противоракета способна отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, добавил он.
12.02.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия

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