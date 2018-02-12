Сирия: части САА и «ЧВК Вагнера» передислоцированы к границе с Израилем



ЧВК «Вагнера» на территории, прилегающей к сирийско-израильской границе.

Источник: https://versia.ru/ ЧВК «Вагнера» на территории, прилегающей к сирийско-израильской границе.Источник: https://versia.ru/

Информационное агентство Версия сообщает, что на территориях, прилегающих к сирийско-израильской границе, отмечается увеличение численности проправительственных формирований и единиц вооружения, а также их активное перемещение. По данным издания, в указанном районе присутствуют члены ливанской организации Хезболла, а также российские добровольцы из ЧВК «Вагнера».

Указывается, что причина усиления антитеррористической группировки на границе с Израилем связана с данными разведки, которые указывают на нахождение на данной территории крупного формирования боевиков. Примечательно, что террористы получают значительную протекцию со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников. Так, по сообщениям арабоязычных источников, на которые ссылается «Версия», США поставляет радикалам вооружение и проводит тренинги для повышения боеспособности боевиков.

Кроме того, скопление террористов не подвергается атакам со стороны Израиля, что указывает на прямую заинтересованность в продолжении функционирования данной группировки. Примечательно, что США также полностью поддерживает вторжения Израиля в воздушное пространство Сирии и проводимые им обстрелы сирийских военных объектов.

Одновременно с этим, в некоторых районах Сирии продолжают действовать разрозненные радикальные группировки, противостоят которым также части сирийской армии и бойцы из группы Вагнера.

Самой крупной из таких группировок является «Джабхат Фатх аш-Шам» (запрещено в РФ), ранее именуемая как «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в РФ), представляющая собой одно из ответвлений террористической организации «Аль-Каида» (запрещено в РФ). Данная организация пользуется поддержкой со стороны западных стран в виде поставок вооружения и обеспечения неприкосновенности, что отрицательно сказывается на ситуации в регионе.

Автор: Кирилл Серебрянников