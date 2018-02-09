Российский убийца "Леопардов" и "Абрамсов" атакует сверху



Американский танк M1A2 "Абрамс".

Источник: © flickr.com, The U.S. Army Американский танк M1A2 "Абрамс".Источник: © flickr.com, The U.S. Army

Российская армия обладает "умным оружием", способным уничтожить любой современный танк мира. Речь идет о самоприцеливающихся элементах, которые доставляют к цели с помощью авиабомб или реактивных снарядов. В результате в короткие сроки может быть уничтожена целая колонна бронетехникиили, например, танковое подразделение противника, развернувшееся для атаки.

Средствам разведки - беспилотникам, специальным радиолокационным станциям - стоит лишь засечь скопление неприятельской техники в определенном квадрате. В бой идет ударная авиация или установки залпового огня "Смерч". Последние накрывают местность реактивными снарядами.

В заданном районе происходит отделение боевых элементов, которые затем спускаются вниз на парашютах. При этом инфракрасные системы наведения осуществляют непрерывное сканирование всего, что находится на земле.

Когда танк, БМП, БТР или зенитная установка противника обнаружена, его бомбардирует так называемое "ударное ядро", которое способно развивать скорость до 2 км/с.

Удар наносится в самое слабое место любого современного танка - в крышу. Например, американский "Абрамс", обладающий мощнейшей лобовой броней корпуса и башни, совершенно беззащитен сверху. Особенности его конструкции не позволяют усилить здесь бронирование. Комплексы активной защиты еще не научились эффективно противодействовать ударным ядрам. В результате уцелеть нет никаких шансов.

Российские самоприцеливающиеся боевые элементы, такие как СПБЭ-Д, успешно были опробованы во время операции ВКС РФ в Сирии. По данным военных специалистов, таким оружием удалось выбить из строя значительное количество бронетехники боевиков.

Отечественный оборонный комплекс продолжает совершенствовать такое оружие и в настоящее время оно становится более быстрым, умным и точным, на шаг опережая все разработки потенциального противника.

Алексей Брусилов