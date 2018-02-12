Запад испугался новой "страшной секретной военной игрушки" России
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Два первых опытных образца российского истребителя пятого поколения Су-57 по программе ПАК ФА - самолеты Т-50-1 (бортовой номер "051") и Т-50-2 (бортовой номер "052") во время демонстрационных полетов на ависалоне МАКС-2017. Жуковский, 21.07.2017.
Источник: Антон Громов / russianplanes.net ( ссылка )
Британские СМИ пугают своих читателей новым "секретным оружием" России.
Настоящую панику у издания Daily Express вызвали испытания новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Таблоид называет его не иначе, как "внушающим ужас" и "страшной военной игрушкой".
Таблоид пишет о дюжине Су-57, которые могут поступить на вооружение уже в следующем году, и сообщает о том, что десять самолетов проходят летные испытания.
Как отмечает Daily Express, на Су-57 установлена новая система авионики, которая может быстро проводить анализ боевых ситуаций.
"Самолет также может похвастаться невероятно мощным радаром, который позволяет обнаруживать наземные и воздушные силы на огромных расстояниях, прежде чем нейтрализовать любые угрозы дальними ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля"", - пишет британское издание об "ужасающем" российском истребителе.
Руслан Мельников
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10.02.2018
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twin
42
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№1
12.02.2018 10:45
Ну и где ссылка на статью Daily Express?
Готов поспорить, что смысл этой статьи не содержит ничего подобного или ее просто небыло.
Ценность публикации - ноль. Пустая рекламмная заказуха.
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Друг Георгия
721
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№2
12.02.2018 11:06
Цитата, twin сообщ. №1
Ну и где ссылка на статью Daily Express?Наслаждайтесь https://www.express.co.uk/news/world/916422/russia-war-europe-vladimir-putin-attack ! Поисковики в "Бане" чоли???
Цитата, twin сообщ. №1
Пустая рекламмная заказуха.Кем?
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twin
42
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№3
12.02.2018 11:21
Эта ссылка в статье должна быть. И лучше с цитатами и кратким переводом.
Не желаешь делать по-людски - лучше не пиши совсем. Займись чем то более полезным.
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