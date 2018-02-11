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На Западе объяснили страх перед "самым опасным оружием" России

12.02.2018 Российская газета 306 0
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ОТРК "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Источник: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Польские СМИ назвали самым опасным оружием, имеющимся в российском арсенале, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Wirtualna Polska объясняют опасность ракет "Искандера" тем, что они способны совершать труднопредсказуемые маневры с момента возвращения в атмосферу. Это отличает их от обычных баллистических ракет и усложняет задачу систем ПВО, поскольку перехватить ракету, маневрирующую на скорости в несколько тысяч километров в час, крайне затруднительно.

"Современные системы ПВО рассчитывают траекторию полета ракеты и запускают противоракету. Однако на таких скоростях отклонение от траектории полета до нескольких градусов может привести к тому, что противоракета не перехватит ракету "Искандера", - приводит издание слова военного эксперта и руководителя специализированного журнала Raport Михаила Ликовского. По его мнению, действующие противоракетные системы обеспечивают лишь минимальную вероятность эффективного перехвата таких ракет.

Издание напоминает, что ракетные комплексы "Искандер" перемещаются на автомобильных платформах и в случае войны могут находиться практически в постоянном движении. А поскольку ракета весит меньше, чем, например, танк, ее можно транспортировать довольно оперативно.

При этом "Искандер" использует два типа ракет. Дальность полета ракет первого типа составляет до 500 километров. Причем, это расстояние преодолевается очень быстро, поскольку ракета летит со скоростью до 7000 километров в час и "очень близко к границе космоса". Новые ракеты летают немного медленнее, зато низко над землей и из-за искривления планеты радары противника смогут обнаружить их позже, чем обычную ракету, движущуюся по более высокой траектории, а значит для систем ПВО останется меньше времени для реагирования на угрозу.

Wirtualna Polska подчеркивает, что ракеты "Искандера" бьют очень точно, поражая мишени размером в несколько метров. К тому же они способны нести мощные ядерные боеголовки. Поэтому, как отмечается в публикации, страх перед "Искандерами" - это вовсе не "воображаемая эмоция".

Wirtualna Polska также анализирует применение "Искандеров" в Сирии. В публикации говорится о точности оружия. Но отмечается, что из-за отсутствия средств противоракетной обороны у боевиков, по которым наносились удары, ракеты летели по обычной траектории. Высказывается предположение, что маневрирование боеголовки не задействовалось, чтобы не демонстрировать весь потенциал ракеты. Это обстоятельство затрудняет оценить реальные возможности "самого опасного оружия", что, вероятно, вызывает дополнительные страхи.


Руслан Мельников
11.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Польша
Россия
Сирия
Продукция
Искандер
Проекты
Ядерный щит

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