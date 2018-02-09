Без пилота и с солнечными батареями. Какими будут самолеты через 100 лет?



Изображение сверхзвукового самолета разработки компании Boom Supersonic.

Источник: Boom Supersonic Изображение сверхзвукового самолета разработки компании Boom Supersonic.Источник: Boom Supersonic

Проектировщик рассказал, что ждет российскую авиацию

9 февраля 1969 года состоялся дебютный полет первого в мире широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского авиалайнера - Боинга 747. В течение почти 50 лет он остается самым популярным самолетом в гражданской авиации. Это воздушное судно нельзя спутать с другими бортами: Боинг 747 отличается большими размерами характерным "горбом" верхней палубы. По мнению экспертов, этот самолет примет на борт еще миллионы пассажиров, но через несколько десятилетий будет иметь совершенно другой вид и обладать функциями, о которых сейчас можно только мечтать. О самолетах будущего SPB.AIF.RU рассказал проектировщик интерфейсов беспилотной авиации Андрей Григоренко.

Пилот - на земле

Будущее не за горами - уверены ученые. По словам экспертов, пройдет не так много лет, и машины целиком уступят место электромобилям, управлять любой техникой можно будет при помощи голоса, а электричество будет вырабатываться за счет солнечных панелей.

Прогресс затронет и самолеты. Не исключено, что уже через 30-40 лет все воздушные судна полностью перейдут на беспилотный режим. Все предпосылки для этого уже есть: сейчас такие самолеты используются в военной авиации, а в Англии проводят первые опыты с пассажирским беспилотником.

"Это будет совершенно безопасно, - отмечает Григоренко. - Ведь современные самолеты и так могут двигаться в автоматическом режиме: они выполняют взлет, посадку и перелет в пункт назначения. Осталось лишь запрограммировать технику таким образом, чтобы борт мог лететь без пилота в кабине, оснастить самолет системой предотвращения столкновений. Специальные датчики будут фиксировать приближение другого борта и при необходимости корректировать курс".

Пилот все же будет задействован в выполнении рейса - правда, работать он будет не на воздушном судне, а в специально оборудованном пункте на земле. При этом диспетчеры будут так же помогать командиру и контролировать самолет в воздухе. Получается, пилоту не нужно будет проходить контроль в аэропортах, и за день он сможет дистанционно сопроводить в разы больше рейсов.

Изменение в пользу экологии

Изменится и внешний вид самолета, а также его характеристики. "Корпус самолетов будет напоминать космические ракеты, - считает проектировщик. - А хвост примет форму кольца: уже сейчас доказано, что такая конструкция поможет избежать "звуковых ударов" и смягчить полет для пассажиров".

Через 50-60 лет пассажирские лайнеры станут сверхзвуковыми и смогут развивать скорость до 2 тысяч километров в час. Другими словами, перелет из родного города в теплые страны займет ненамного больше времени, чем обычная поездка в метро. При этом двигатели будут работать за счет солнечный панелей, размещенных на крыше и крыльях самолета. Таким образом, выброс оксида азота снизится практически на 80%, и сверхзвуковой самолет станет самым экологичным видом транспорта.

Виртуальная реальность на борту

Внутри салона самолетов тоже появится много нового. Как считают эксперты, упор будет сделан на развлекательную часть, чтобы пассажир не заскучал во время полета и чувствовал себя комфортно. Прежде всего, каждое кресло будет оборудовано интерактивными панелями с доступом в интернет по локальной сети. С помощью такого планшета пассажиры, еще находясь в воздухе, смогут выбрать товары в duty-free аэропорта, в котором сядет самолет. "Через этот сервис можно будет ознакомиться с полезной информацией о стране или городе назначения, узнать расписание транспорта или режим работы торговых центров, заказать экскурсии и посмотреть афишу интересных мероприятий".

Главным же развлекательным приспособлением будет не встроенный в кресло планшет, а шлем виртуальной реальности, который при посадке на борт получит каждый пассажир. "Будущее за виртуальной реальностью, - заявляет Григоренко. - Кроме того, такой шлем несет не только развлекательную функцию, но и помогает пассажирам избавиться от чувства страха при полете. Надел шлем - и перенесся в параллельную вселенную!". При помощи этого приспособления можно будет побывать в необычных сказочных мирах - покататься на американских горках, совершить сплав по горной реке, прыгнуть на тарзанке над огромным живописным озером: и все это, не сходя со своего места и не делая никаких движений. Также в память шлема будет встроено огромное число фильмов и сериалов, при просмотре которых пассажиры ощутят эффект полного присутствия.

Сами кресла тоже поменяют привычный вид. "Есть два варианта модернизации кресел, - рассказывает проектировщик. - Рассматривается идея создания кресел, которые будут принимать форму тела конкретного пассажира и станут суперкомфортными. Другой вариант - сделать кресла-"коконы". Они полностью изолируют каждого человека на борту друг от друга, и вы не будете беспокоиться из-за назойливых соседей или кричащих детей. В таких кабинках можно даже регулировать температуру. По моим прогнозам, такие самолеты будет летать уже в XXII веке. Думаю, что, попав на это воздушное судно, люди больше не захотят садиться на поезд или на корабль!".

Яна Хватова